HP supprime environ 6 000 emplois d'ici à 2028 et intensifie ses efforts en matière d'IA

HP Inc HPQ.N a déclaré mardi qu'il prévoyait de supprimer entre 4 000 et 6 000 emplois dans le monde d'ici l'exercice 2028 dans le cadre d'un plan visant à rationaliser les opérations et à adopter l'intelligence artificielle pour accélérer le développement de produits, améliorer la satisfaction des clients et stimuler la productivité.

Les équipes de HP chargées du développement des produits, des opérations internes et de l'assistance à la clientèle seront touchées par les suppressions d'emplois, a déclaré le directeur général Enrique Lores lors d'une conférence de presse.

"Nous prévoyons que cette initiative permettra de réaliser des économies d'un milliard de dollars sur trois ans", a ajouté M. Lores.

L 'entreprise a licencié entre 1 000 et 2 000 personnes supplémentaires en février, dans le cadre d'un plan de restructuration annoncé précédemment.

La demande de PC dotés d'IA a continué de progresser à l'extérieur, atteignant plus de 30 % des livraisons de HP au cours du quatrième trimestre qui s'est achevé le 31 octobre.

Les analystes de Morgan Stanley ont mis en garde contre une flambée mondiale des prix des puces mémoire provoquée par la demande croissante des centres de données, qui pourrait faire grimper les coûts et peser sur les bénéfices des fabricants d'électronique grand public tels que HP, Dell DELL.N et Acer

2353.TW .

La poussée des Big Tech pour construire des infrastructures d'IA a déclenché des augmentations de prix pour la mémoire vive dynamique et la NAND - deux types de puces mémoire couramment utilisées - dans un contexte de forte concurrence sur le marché des serveurs.

Lores a déclaré que HP s'attend à ressentir l'impact au second semestre de l'exercice 2026, avec des augmentations de prix plus importantes. HP dispose d'un stock suffisant pour le premier semestre.

"Nous adoptons une approche prudente de notre guide pour le second semestre, tout en mettant en œuvre des actions agressives telles que la qualification de fournisseurs à moindre coût, la réduction des configurations de mémoire et des actions sur les prix", a déclaré Lores.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 compris entre 2,90 et 3,20 dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (3,33 dollars), selon les données compilées par LSEG.

HP prévoit un bénéfice ajusté par action au premier trimestre compris entre 73 cents et 81 cents, le point médian étant inférieur aux estimations de 79 cents chacune.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 14,64 milliards de dollars, dépassant les estimations de 14,48 milliards de dollars.