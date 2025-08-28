 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
HP Inc: repli de 11% du BPA au 3e trimestre
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 09:27

(Zonebourse.com) - HP Inc a dévoilé mercredi soir, au titre de son troisième trimestre 2024-25, un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 11% à 0,75 dollar, au milieu à sa fourchette-cible de 0,68-0,80 dollar, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait de 1,1 point à 7,1%.

Le chiffre d'affaires du fabricant de matériel informatique s'est pourtant accru de 3,1% à 13,9 milliards de dollars (+3,3% à changes constants), une croissance de 6% dans les PC ayant plus que compensé une diminution de 4% dans les imprimantes.

'Nous demeurons confiants dans la force des opportunités sur le marché des ordinateurs personnels, et attendons une dynamique poursuivie avec la mise à jour de Windows 11 et l'adoption de PC pour l'IA', affirme sa CFO Karen Parkhill.

En termes de perspectives, HP anticipe un BPA ajusté entre 0,87 et 0,97 dollar pour les trois derniers mois de son exercice 2024-25, et confirme anticiper un free cash-flow de 2,6 à trois milliards de dollars pour l'ensemble de cet exercice.

