HP Inc: objectifs fixés pour le prochain exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une réunion analystes mardi soir, HP Inc a présenté ses objectifs pour son exercice 2023-24, à savoir un BPA ajusté (non-GAAP) compris entre 3,25 et 3,65 dollars, ainsi qu'un free cash-flow de 3,1 à 3,6 milliards de dollars.



Il prévoit de retourner environ 100% du FCF de l'exercice aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions, son conseil d'administration ayant d'ailleurs approuvé une augmentation du dividende annuel prévu de 5% à 1,1024 dollar par action.



Le groupe informatique prévoit aussi une hausse de 200 millions de dollars des économies de coûts structurels brutes annualisées dans le cadre de son plan Future Ready, à 1,6 milliard de dollars d'ici la fin de l'exercice 2020-25.





