HP Inc, Nvidia, Snowflake...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 28/08/2025 à 14:59

(AOF) - Alphabet /Fox

Youtube, qui appartient au groupe Alphabet (au même titre que Google) et Fox ont annoncé avoir conclu un accord à court terme qui permettra aux abonnés de YouTube TV de continuer à regarder Fox News, Fox Sports et d'autres chaînes Fox. Cette prolongation fait suite à des inquiétudes exprimées précédemment concernant la possibilité que les chaînes Fox soient retirées de la plateforme si aucun accord n'était trouvé avant mercredi.

HP Inc

HP Inc a présenté des perspectives globalement conformes aux attentes. Au troisième trimestre, clos fin août, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a généré un bénéfice net en progression de 19% à 763 millions de dollars, soit 80 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a aussi atteint 75 cents par action, soit 1 cent de mieux qu'attendu. Son chiffre d'affaires a augmenté de 3,1% à 13,90 milliards de dollars alors que le marché visait 13,70 milliards de dollars.

NetApp

Le spécialiste des prestations de stockage et de la gestion des données NetApp a publié des résultats en repli. Au premier trimestre, clos fin juillet, le groupe a enregistré un bénéfice net en repli de 6% à 233 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,55 dollar, supérieur de 1 cent au consensus. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 1% à 1,56 milliard de dollars alors que Wall Street visait 1,54 milliard de dollars.

Nvidia

Nvidia a présenté hier soir des résultats meilleurs que prévu, mais son activité de produits pour les centres de données a déçu. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a vu son bénéfice net s'envoler de 59% à 26,42 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,05 dollar, dépassant les attentes à 4 cents. Ses revenus ont bondi de 56% à 46,7 milliards de dollars, surpassant les attentes s'élevant à 46,06 milliards de dollars.

Snowflake

Snowflake a annoncé des résultats financiers meilleurs qu'attendu et relevé ses objectifs annuels. Le spécialiste du stockage et de l'analyse de données basé sur le cloud a enregistré une perte nette de 297,9 millions de dollars, soit 89 cents par action au deuxième, contre une perte de 317,82 millions de dollars, soit 95 cents par action, un an auparavant. En données ajustées, Snowflake a généré un bénéfice par action de 35 cents, surpassant le consensus qui s'élevait à 27 cents.

Valeurs associées

ALPHABET-A
209,6300 USD NASDAQ +1,04%
HP
28,100 USD NYSE +3,54%
NVIDIA
176,8800 USD NASDAQ -2,60%
SNOWFLAKE
231,887 USD NYSE +15,66%
