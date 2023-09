Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

HP Inc.: Berkshire Hathaway a réduit ses parts information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 16:37

(CercleFinance.com) - Berkshire Hathaway, la société d'investissement du milliardaire américain Warren Buffett, a réduit sa participation dans le constructeur informatique HP Inc., selon un avis financier publié hier soir.



A la Bourse de New York, le titre perdait plus de 4% en conséquence dans au bout d'une heure de cotations.



Selon le document boursier, Berkshire a cédé 5,5 millions d'actions au cours des trois dernières séances, à des prix compris entre 28,4 et 29,6 dollars, soit un montant total d'environ 158,7 millions de dollars.



Ces dégagements interviennent alors que le titre du fabricant de PC et d'imprimantes a perdu plus de 11% de sa valeur en Bourse sur le mois écoulé, suite notamment à la publication fin août de trimestriels décevants.