HP estime que la pénurie de puces mémoire persistera l'année prochaine et met en garde contre une baisse des ventes de PC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HP ne s'attend pas à un impact immédiat des nouveaux tarifs douaniers

Elle prévoit une baisse à deux chiffres des livraisons d'unités de PC en 2026

L'entreprise est optimiste sur les PC alimentés par l'IA

(Reformulation pour ajouter les commentaires des dirigeants, le contexte) par Jaspreet Singh

HP Inc HPQ.N a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que la volatilité des puces mémoire persiste même l'année prochaine et qu'il prévoyait un effondrement de ses livraisons de PC, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 6 % dans les échanges prolongés.

Le fabricant d'appareils personnels a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 se terminant le 31 octobre se situe dans le bas de la fourchette de ses prévisions précédemment publiées de 2,90 à 3,20 dollars par action. Il s'attend à ce que les livraisons d'unités de PC diminuent à deux chiffres, conformément aux tendances de l'industrie.

HP, comme ses rivaux tels que Dell DELL.N , doit faire face à une augmentation des coûts en raison d'une pénurie de puces mémoire qui a frappé l'industrie technologique, alimentée par la construction massive de centres de données d'IA qui absorbent la capacité. La société a déclaré mardi qu'elle avait pris des mesures pour atténuer ce problème, notamment en ajustant sa chaîne d'approvisionnement et en augmentant les prix pour compenser l'impact des tarifs douaniers radicaux du président américain Donald Trump.

"Avec un seul trimestre derrière nous dans un environnement dynamique marqué par l'augmentation des coûts des mémoires, nous maintenons nos perspectives pour l'année, tout en prévoyant actuellement des résultats plus proches du bas de notre fourchette", a déclaré Karen Parkhill, responsable des finances de HP, dans un communiqué.

L'entreprise a toutefois émis une note positive sur la demande en Europe et en Asie, stimulée par le cycle de mise à niveau de Windows 11, et a déclaré que ses prix de vente moyens ont été stimulés par un changement en faveur des appareils commerciaux et grand public haut de gamme. HP a également observé une "quantité modérée de demande de la part des clients" au premier trimestre, en particulier dans son activité grand public, qui a augmenté de 16%.

Cette évolution, ainsi que l'adoption croissante de PC dotés d'une intelligence artificielle, ont permis à HP de dépasser les estimations des analystes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre.

Les PC dotés d'IA ont représenté plus de 35 % des livraisons totales de PC de la société au premier trimestre, contre 30 % au trimestre précédent, a déclaré la société.

HP a déclaré qu'elle évaluait les nouveaux tarifs annoncés par Trump, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que ces prélèvements nuisent immédiatement à ses activités. L'entreprise continuera à "dialoguer avec l'administration sur ces questions et sur d'autres", a déclaré Bruce Broussard, directeur général par intérim, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Les États-Unis ont commencé à percevoir un nouveau tarif temporaire de 10 % sur les importations mondiales mardi, mais l'administration Trump travaille à l'augmenter à 15 %, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, semant la confusion sur les politiques tarifaires après la défaite de la Cour suprême la semaine dernière.

Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre a augmenté de 6,9 % pour atteindre 14,44 milliards de dollars, dépassant les estimations de 13,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice ajusté par action de 81 cents pour le trimestre clos le 31 janvier a dépassé les estimations de 76 cents.

Le chiffre d'affaires de l'unité des systèmes personnels, qui comprend les PC grand public et commerciaux, a augmenté de 11 % pour atteindre 10,25 milliards de dollars au cours du trimestre. Le chiffre d'affaires du secteur de l'impression, qui comprend les imprimantes de bureau et les offres de services, a baissé de 2 % pour atteindre 4,19 milliards de dollars.

L'entreprise prévoit un bénéfice ajusté par action pour le deuxième trimestre compris entre 70 et 76 cents, alors que les estimations étaient de 74 cents.