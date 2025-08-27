HP dépasse ses estimations de chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à l'adoption de l'IA et à la mise à niveau de Windows 11

HP Inc HPQ.N a battu mercredi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la demande croissante d'ordinateurs personnels dotés d'intelligence artificielle et au cycle de mise à niveau de Windows 11.

Un fort cycle de rafraîchissement des PC est attendu après que Microsoft MSFT.O ait mis fin au support de Windows 10 en octobre, car les utilisateurs et les organisations cherchent à maintenir la sécurité et l'accès aux dernières fonctionnalités.

"Nous restons confiants dans la force de l'opportunité du marché des PC, et nous nous attendons à un élan continu de l'adoption de Windows 11 et des PC dotés d'IA ", a déclaré la directrice financière Karen Parkhill dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise au troisième trimestre a augmenté d'environ 3 % pour atteindre 13,93 milliards de dollars, dépassant largement l'estimation moyenne des analystes qui était de 13,70 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

HP prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action compris entre 87 et 97 cents, ce qui correspond à peu près aux estimations des analystes (92 cents).

La société a déclaré que ses prévisions de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre excluaient environ 12 cents par action pour la restructuration, les coûts liés aux transactions, l'amortissement des actifs incorporels et les éléments fiscaux.

Le bénéfice ajusté par action de 75 cents pour le trimestre clos le 31 juillet était conforme aux estimations.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de l'unité des systèmes personnels, qui comprend les PC grand public et commerciaux, a augmenté de 6 % pour atteindre 9,93 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du segment de l'impression, qui comprend les imprimantes de bureau et les offres de services, a baissé de 4 % pour atteindre 4 milliards de dollars.