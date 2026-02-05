 Aller au contenu principal
HP, Dell, Acer et Asus envisagent d'utiliser des puces mémoire chinoises dans un contexte de pénurie d'approvisionnement, selon Nikkei Asia
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 05:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Les fabricants de PC HP HPQ.N , Dell

DELL.N , Acer 2353.TW et Asus 2357.TW envisagent pour la première fois de s'approvisionner en puces mémoire auprès de fabricants chinois, dans un contexte de pénurie mondiale qui menace les lancements de produits et fait grimper les coûts dans toute l'industrie technologique, a rapporté Nikkei Asia jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. HP, Dell, Acer et Asus n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Cette situation survient à un moment où les chaînes d'approvisionnement mondiales de l'électronique sont confrontées à une pénurie aiguë de puces mémoire, un élément essentiel des appareils, des smartphones aux centres de données.

HP a commencé à qualifier les produits du fabricant chinois de puces mémoire ChangXin Memory Technologies (CXMT) afin d'élargir les alternatives d'approvisionnement, a déclaré Nikkei Asia en citant des personnes familières avec le sujet.

Le fabricant de PC prévoit de continuer à surveiller la situation de l'approvisionnement en puces mémoire jusqu'à la mi-2026, et si l'approvisionnement en mémoire vive dynamique (DRAM) reste serré et que les prix continuent d'augmenter, il commencera probablement à s'approvisionner auprès de CXMT pour la première fois pour les marchés non américains, a ajouté le rapport.

Dell est également en train de qualifier les produits DRAM de CXMT par crainte que les prix des mémoires ne continuent à augmenter tout au long de l'année 2026, selon Nikkei Asia.

Acer est également ouvert à l'utilisation de puces mémoire fabriquées en Chine si les fournisseurs contractuels chinois les achètent, selon le rapport, ajoutant qu'Asus a également demandé à ses partenaires de production chinois de l'aider à trouver des puces mémoire pour certains projets d'ordinateurs portables.

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
122,030 USD NYSE +4,16%
HP
19,810 USD NYSE +4,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

