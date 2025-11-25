HP chute en raison de prévisions de bénéfices peu encourageantes et annonce des licenciements

25 novembre - ** Les actions du fabricant de PC HP HPQ.N ont baissé de ~5% à 23,12 $ après la cloche ** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice fiscal 2026 entre 2,90 $ et 3,20 $, en dessous des estimations des analystes de 3,33 $ - données compilées par LSEG

** Pour le 1er trimestre, elle prévoit un BPA ajusté entre 73 cents et 81 cents, largement inférieur aux estimations de 79 cents

** Cependant, le chiffre d'affaires de 14,64 milliards de dollars au 4ème trimestre a battu les estimations de 14,48 milliards de dollars, et le BPA ajusté de 93 cents a battu les attentes de 92 cents

** La société indique également qu'elle prévoit de supprimer entre 4 000 et 6 000 emplois dans le monde d'ici l'exercice fiscal 2028 dans le cadre d'un plan de rationalisation des opérations

** L'action a chuté de 25,5 % depuis le début de l'année