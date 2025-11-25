 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 659,52
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HP chute en raison de prévisions de bénéfices peu encourageantes et annonce des licenciements
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du fabricant de PC HP HPQ.N ont baissé de ~5% à 23,12 $ après la cloche ** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice fiscal 2026 entre 2,90 $ et 3,20 $, en dessous des estimations des analystes de 3,33 $ - données compilées par LSEG

** Pour le 1er trimestre, elle prévoit un BPA ajusté entre 73 cents et 81 cents, largement inférieur aux estimations de 79 cents

** Cependant, le chiffre d'affaires de 14,64 milliards de dollars au 4ème trimestre a battu les estimations de 14,48 milliards de dollars, et le BPA ajusté de 93 cents a battu les attentes de 92 cents

** La société indique également qu'elle prévoit de supprimer entre 4 000 et 6 000 emplois dans le monde d'ici l'exercice fiscal 2028 dans le cadre d'un plan de rationalisation des opérations

** L'action a chuté de 25,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HP
24,290 USD NYSE -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank