HP chute après que JP Morgan a rétrogradé l'action en raison de l'incertitude macroéconomique

22 octobre - ** Les actions du fabricant de PC HP Inc HPQ.N ont baissé de 2,7 % à 27,39 $ avant le marché ** JP Morgan rétrograde HP de "Surpondérer" à "Neutre"

** Le courtier prévoit une croissance du chiffre d'affaires à un faible chiffre et une croissance des bénéfices à un faible à moyen chiffre pour l'année fiscale 26, avec une légère modération des marges intégrée dans ses estimations

** JPM considère 2026 comme la fin du cycle de remplacement de Windows 10, conduisant à des comparaisons difficiles pour la croissance des PC commerciaux

** JPM prévoit la poursuite d'un environnement macroéconomique difficile et des préoccupations tarifaires, avec des catalyseurs limités pour stimuler un cycle de remplacement pour les PC grand public

** JPM ajoute que le défi de l'augmentation des coûts de mémoire est susceptible d'avoir un impact exacerbé à court terme

** 2 des 18 courtiers couvrant l'action ont une note "achat" ou supérieure, 15 "maintien", et 1 "vente"; PT médian de $29 - données compilées par LSEG

** Jusqu'à sa dernière clôture, l'action a perdu 13,7 % depuis le début de l'année