HP chute après qu'Evercore ISI a abaissé sa note à "en ligne"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre - ** Les actions du fabricant d'ordinateurs HP Inc. HPQ.N chutent de 1,1 % en préouverture après qu'Evercore ISI ait abaissé sa note de "surperformance" à "en ligne"
** L'action se négocie à environ 29 $, soit le prix cible du courtier, et Evercore indique qu'il faudrait que les chiffres du bénéfice par action et du flux de trésorerie augmentent, ce qui est peu probable à court terme
** Le risque que nous voyons pour HP pourrait être qu'une grande partie de la force, en particulier dans les PC, est due à des retraits en raison des préoccupations tarifaires et cela pourrait créer un certain risque pour les estimations dans l'exercice 2026, en particulier dans le premier semestre, " dit le courtier
** Evercore signale également d'autres vents contraires dans le secteur de l'impression, et Dell devient plus agressif dans le secteur des PC
** L'action HP est en baisse de 11 % depuis le début de l'année
