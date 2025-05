HP: BPA trimestriel décevant et perspectives en baisse information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - HP Inc a dévoilé mercredi soir, au titre de son deuxième trimestre 2024-25, un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 13% à 0,71 dollar, inférieur donc à sa fourchette-cible de 0,75-0,85 dollar, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait de 1,5 point à 7,3%.



Le chiffre d'affaires du fabricant de matériel informatique s'est pourtant accru de 3,3% à 13,2 milliards de dollars (+4,5% à taux de changes constants), une croissance dans les PC ayant plus que compensé une légère baisse dans les imprimantes.



'Au vu de l'incertitude macroéconomique accrue, nous avons ajusté nos perspectives pour refléter une demande modérée et l'impact net des coûts liés au commerce', prévient sa CFO Karen Parkhill, qui espère pleinement compenser ces coûts vers le quatrième trimestre.



Ainsi, HP vise désormais pour l'exercice en cours, un BPA ajusté entre trois et 3,30 dollars, contre 3,45-3,75 dollars en fourchette-cible précédente, ainsi qu'un FCF de 2,6 à trois milliards de dollars, au lieu de 3,2-3,6 milliards en estimations précédentes.





Valeurs associées HP 27,290 USD NYSE -3,71%