Howmet Aerospace progresse grâce à des prévisions annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action du fabricant de pièces d'avion Howmet Aerospace HWM.N a progressé de près de 4% à 302,50 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, grâce à une forte demande d'avions et de pièces de rechange

** La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 5,23 et 5,31 dollars, contre une prévision antérieure de 4,88 à 5,00 dollars par action

** La société annonce un bénéfice de 1,33 dollar par action au deuxième trimestre, contre 1,00 dollar par action un an plus tôt

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 milliards et 10,1 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 9,58 milliards à 9,73 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre bondit de 24% à 2,55 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 2,43 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 42% depuis le début de l'année