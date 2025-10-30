Howmet Aerospace progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires

30 octobre - ** Les actions du fournisseur de pièces d'avion Howmet Aerospace HWM.N augmentent de près de 3,5 % à environ 210,5 $ dans les échanges du matin ** La société prévoit pour 2025 un chiffre d'affaires compris entre 8,18 et 8,2 milliards de dollars, contre 8,08 à 8,18 milliards de dollars auparavant

** Augmentation du BPA ajusté entre 3,66 $ et 3,68 $, contre 3,56 $ à 3,64 $ précédemment

** "Le trafic aérien continue de croître et le carnet de commandes des avions commerciaux se prolonge tout au long de la décennie, ce qui assure une demande solide d'équipements d'origine pour l'aérospatiale commerciale et une demande croissante de pièces détachées pour les moteurs", déclare le directeur général John Plant

** Le chiffre d'affaires attendu pour l'année fiscale 2026 est de 9 milliards de dollars, soit une croissance de 10 % par rapport à l'année précédente

** Publication d'un bénéfice par action ajusté de 95 cents pour le 3e trimestre, supérieur à l'estimation de Wall Street de 91 cents, selon les données compilées par LSEG

** Revenus trimestriels de 2,09 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,04 milliards de dollars

** Déclaration d'une augmentation du dividende de 20% au 3ème trimestre à 12 cents par action

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 92,4 % depuis le début de l'année