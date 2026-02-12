Howmet Aerospace grimpe après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux estimations pour le premier trimestre

12 février -

** Les actions du fabricant de pièces d'avion Howmet Aerospace HWM.N en hausse de 2,6 % à 236,90 $ avant bourse

** La société prévoit un bénéfice pour le T1 supérieur aux estimations, citant une forte demande dans le secteur de l'aérospatiale

** La société prévoit un bénéfice ajusté au T1 2026 de 1,09 à 1,11 $ par action, supérieur à l'estimation des analystes de 1,02 $ - données LSEG

** Les prévisions interviennent après que HWM ait affiché un bénéfice ajusté de 1,05 $ par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 0,97 $

** 21 analystes sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre l'évaluent à "conserver"; PT médian à 240 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action HWM a progressé de 12,6% depuis le début de l'année, après une hausse de 87,4% en 2025