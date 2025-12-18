Howard Hughes, soutenu par Ackman, rachète l'assureur Vantage pour 2,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Howard Hughes Holdings HHH.N , soutenu par Bill Ackman, a déclaré jeudi qu'il achèterait la société d'assurance spécialisée Vantage Group Holdings pour environ 2,1 milliards de dollars, alors que la société immobilière se concentre sur la diversification au-delà de la promotion immobilière.

La société immobilière financera l'opération avec des liquidités et un prêt d'un milliard de dollars du fonds spéculatif Pershing Square, soutenu par Bill Ackman, sous la forme d'actions privilégiées de Vantage.

Howard Hughes a déclaré qu'il pourrait racheter les actions à Pershing Square sur une période de sept ans, moyennant une prime liée à la valeur comptable de Vantage.

Ackman avait déjà augmenté sa participation dans Howard Hughes de 37,6 % à 46,9 %, avec un investissement de 900 millions de dollars en mai. Les actions de Howard Hughes, dont le siège est à Woodlands, au Texas, ont augmenté d'environ 8 % depuis le début de l'année.

Howard Hughes est surtout connu pour ses communautés planifiées au Texas, à Hawaï et au Nevada.

Bien que la société immobilière se soit depuis recentrée sur l'achat de participations majoritaires dans des entreprises plus petites, cette stratégie s'inscrit dans le cadre des efforts plus vastes déployés par Bill Ackman pour créer une société holding diversifiée sur le modèle de Berkshire Hathaway

BRKa.N .

Le groupe Vantage, basé aux Bermudes, utilise la technologie et l'analyse de données pour souscrire et fournir des produits d'assurance dommages aux entreprises par l'intermédiaire de ses filiales.

La transaction pour la société soutenue par Carlyle et Hellman & Friedman devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

J.P. Morgan Securities conseille Vantage, avec Debevoise & Plimpton comme conseiller juridique, tandis que Jefferies conseille Howard Hughes.