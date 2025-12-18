 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Howard Hughes, soutenu par Ackman, rachète l'assureur Vantage pour 2,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Howard Hughes Holdings HHH.N , soutenu par Bill Ackman, a déclaré jeudi qu'il achèterait la société d'assurance spécialisée Vantage Group Holdings pour environ 2,1 milliards de dollars, alors que la société immobilière se concentre sur la diversification au-delà de la promotion immobilière.

La société immobilière financera l'opération avec des liquidités et un prêt d'un milliard de dollars du fonds spéculatif Pershing Square, soutenu par Bill Ackman, sous la forme d'actions privilégiées de Vantage.

Howard Hughes a déclaré qu'il pourrait racheter les actions à Pershing Square sur une période de sept ans, moyennant une prime liée à la valeur comptable de Vantage.

Ackman avait déjà augmenté sa participation dans Howard Hughes de 37,6 % à 46,9 %, avec un investissement de 900 millions de dollars en mai. Les actions de Howard Hughes, dont le siège est à Woodlands, au Texas, ont augmenté d'environ 8 % depuis le début de l'année.

Howard Hughes est surtout connu pour ses communautés planifiées au Texas, à Hawaï et au Nevada.

Bien que la société immobilière se soit depuis recentrée sur l'achat de participations majoritaires dans des entreprises plus petites, cette stratégie s'inscrit dans le cadre des efforts plus vastes déployés par Bill Ackman pour créer une société holding diversifiée sur le modèle de Berkshire Hathaway

BRKa.N .

Le groupe Vantage, basé aux Bermudes, utilise la technologie et l'analyse de données pour souscrire et fournir des produits d'assurance dommages aux entreprises par l'intermédiaire de ses filiales.

La transaction pour la société soutenue par Carlyle et Hellman & Friedman devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

J.P. Morgan Securities conseille Vantage, avec Debevoise & Plimpton comme conseiller juridique, tandis que Jefferies conseille Howard Hughes.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
757 172,630 USD NYSE +0,56%
HWARD HGHS HLDG
82,960 USD NYSE -0,63%
PERSH SQUA HLD
4 973,000 GBX LSE +0,10%
PERSH SQUA HLD
66,575 USD LSE +0,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank