Howard Hughes rachète Vantage pour 2,1 milliards de dollars, les actions augmentent

18 décembre - ** Les actions de la société immobilière Howard Hughes Holdings HHH.N augmentent de près de 2,5 % à environ 85 $ avant bourse ** La société soutenue par Bill Ackman déclare qu'elle achètera la société d'assurance spécialisée Vantage pour environ 2,1 milliards de dollars ** L'opération sera financée par des liquidités et jusqu'à un prêt de 1 milliard de dollars du fonds spéculatif Pershing Square, soutenu par Ackman, qui prendra la forme d'actions privilégiées de Vantage

** La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre 2026

** Trois analystes sur quatre considèrent HHH comme un "achat" ou plus, 1 comme un "maintien"; le PT médian est de 105 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de HHH ont augmenté de 7,9 % depuis le début de l'année