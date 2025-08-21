 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 956,00
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hovnanian Enterprises chute en raison d'un bénéfice trimestriel médiocre
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions du constructeur de maisons américain Hovnanian Enterprises HOV.N chutent de 12,57% à 130,22 dollars

** La société annonce un bénéfice par action de 1,99 $ au troisième trimestre, contre 9,75 $ l'année précédente

** Les bénéfices du 3ème trimestre chutent de 79,6% en raison des problèmes d'accessibilité qui pèsent sur l'activité des acheteurs alors que les prix de l'immobilier restent élevés ** "L'incertitude sur les fronts mondial, politique et économique a continué à peser sur le sentiment des acheteurs, ce qui a entraîné un ralentissement du rythme des ventes par rapport à ce que nous avions prévu au début de l'année fiscale" - PDG Ara Hovnanian

** La société s'attend à ce que le revenu total du quatrième trimestre se situe entre 750 et 850 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action HOV a baissé de 3,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HOVNANN ENTPS RG-A
130,940 USD NYSE -12,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

