Hovnanian Enterprises chute en raison d'un bénéfice trimestriel médiocre

** Les actions du constructeur de maisons américain Hovnanian Enterprises HOV.N chutent de 12,57% à 130,22 dollars

** La société annonce un bénéfice par action de 1,99 $ au troisième trimestre, contre 9,75 $ l'année précédente

** Les bénéfices du 3ème trimestre chutent de 79,6% en raison des problèmes d'accessibilité qui pèsent sur l'activité des acheteurs alors que les prix de l'immobilier restent élevés ** "L'incertitude sur les fronts mondial, politique et économique a continué à peser sur le sentiment des acheteurs, ce qui a entraîné un ralentissement du rythme des ventes par rapport à ce que nous avions prévu au début de l'année fiscale" - PDG Ara Hovnanian

** La société s'attend à ce que le revenu total du quatrième trimestre se situe entre 750 et 850 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action HOV a baissé de 3,5 % depuis le début de l'année