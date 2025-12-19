Hovde relève ServisFirst Bancshares à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions de la banque régionale ServisFirst Bancshares SFBS.N augmentent de 2,75 % à 75,02 $ dans les premiers échanges

** Hovde Group relève le niveau de SFBS de "market perform" à "outperform", citant son expansion au Texas comme catalyseur d'une plus forte croissance des prêts et d'une meilleure rentabilité à long terme

** La société de courtage ajoute que l'embauche par SFBS d'une équipe de banquiers commerciaux de haut niveau à Houston la positionne pour saisir la croissance au milieu des perturbations dues aux fusions sur le marché du Texas

** Hovde a également relevé le PT de 85 $ à 89 $, soit une hausse de 21,9 % par rapport à la dernière clôture

** La forte sous-performance de SFBS par rapport à l'indice des banques régionales KRE.P laisse une marge de manœuvre pour que la performance se normalise, selon la société de courtage

** 2 des 3 analystes évaluent l'action à "acheter", 1 à "conserver"; PT médian de 89 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, SFBS a baissé de 13,84% depuis le début de l'année vs KRE +11,81% depuis le début de l'année