 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hovde relève ServisFirst Bancshares à "surperformer"
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions de la banque régionale ServisFirst Bancshares SFBS.N augmentent de 2,75 % à 75,02 $ dans les premiers échanges

** Hovde Group relève le niveau de SFBS de "market perform" à "outperform", citant son expansion au Texas comme catalyseur d'une plus forte croissance des prêts et d'une meilleure rentabilité à long terme

** La société de courtage ajoute que l'embauche par SFBS d'une équipe de banquiers commerciaux de haut niveau à Houston la positionne pour saisir la croissance au milieu des perturbations dues aux fusions sur le marché du Texas

** Hovde a également relevé le PT de 85 $ à 89 $, soit une hausse de 21,9 % par rapport à la dernière clôture

** La forte sous-performance de SFBS par rapport à l'indice des banques régionales KRE.P laisse une marge de manœuvre pour que la performance se normalise, selon la société de courtage

** 2 des 3 analystes évaluent l'action à "acheter", 1 à "conserver"; PT médian de 89 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, SFBS a baissé de 13,84% depuis le début de l'année vs KRE +11,81% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SERVISFIRST BANC
73,595 USD NYSE +1,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank