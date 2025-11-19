Hovde initie la couverture de Shore Bancshares avec la note 'outperform'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** L'action du banque régional Shore Bancshares

SHBI.O est en hausse de 1,2 % à 15,74 $ dans les échanges du matin

** Hovde initie une couverture sur SHBI avec une note de "surperformance"; fixe le PT à 19 $, reflétant une hausse d'environ 22,2% par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage est optimiste quant à l'amélioration des fondamentaux de l'entreprise, à son positionnement solide dans le Maryland et à son orientation claire vers la croissance organique

** Le marché du Maryland est très ouvert à la franchise bancaire communautaire que représente SHBI... tout en ayant une plus grande profondeur de produits que les concurrents plus petits et localisés", déclare Hovde

** 2 des 3 sociétés de courtage considèrent le titre comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; PT médian de $18 - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action SHBI est en baisse de ~0,8 % depuis le début de l'année