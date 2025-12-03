Hovde Group abaisse l'objectif de cours de Commerce Bancshares à 62 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Hovde Group abaisse l'objectif de cours de la banque régionale Commerce Bancshares CBSH.O de 65 $ à 62 $

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 22,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que le dividende en actions de 5 % de CBSH annoncé en octobre ne présente aucun avantage financier, ni aucun remboursement réel du capital aux actionnaires

** CBSH a payé un dividende en actions de ce montant pendant plus de 30 ans

** Piper Sandler voit la marge d'intérêt nette de CBSH se comprimer à 3,58% au 4ème trimestre, les réductions de taux pesant sur le portefeuille de prêts à taux variable ** Sur neuf sociétés de courtage, une évalue l'action à "acheter" et huit à "conserver"; PT médian de 59,05 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, CBSH a baissé de 14,7 % depuis le début de l'année