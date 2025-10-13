Hotmix Radio s’associe à l’application d’entraînement indoor interactive Kinomap

Hotmix, membre de la famille Winamp et l’une des meilleures destinations pour des playlists soigneusement sélectionnées et de haute qualité, a conclu un partenariat stratégique avec Kinomap, l’application interactive d’entraînement indoor pour le cyclisme, la course et l’aviron.



Kinomap a réinventé l’entraînement en intérieur avec plus de 40 000 vidéos d’entraînement réelles filmées sur les plus beaux parcours du monde. Avec 30 à 40 nouveaux itinéraires ajoutés chaque jour et plus de 600 000 kilomètres de parcours géolocalisés dans plus de 200 pays, Kinomap offre à ses utilisateurs la possibilité de découvrir un nouveau trajet chaque jour.



À partir du troisième trimestre 2026, les utilisateurs de Kinomap pourront profiter des 70 stations musicales de Hotmix Radio, soigneusement programmées par des experts, pendant leurs séances d’entraînement. Des playlists dynamiques pour les sessions intensives aux ambiances plus douces pour l’échauffement ou la récupération, Hotmix propose une musique sans interruption ni parole, conçue par des passionnés, pour accompagner chaque session.