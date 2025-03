Hotmix Radio est désormais disponible sur WiiM et propose 69 stations musicales sur tous les appareils WiiM.

Newark, CA - 11 mars 2025 - WiiM, l'entreprise technologique internationale qui propose des expériences audio haut de gamme grâce à des produits simples, élégants, abordables et très performants, élargit son offre de streaming avec l'intégration de Hotmix Radio sur tous les appareils WiiM. Désormais, les utilisateurs peuvent profiter de 69 stations musicales sélectionnées à la main dans 12 catégories distinctes, offrant une expérience d'écoute non-stop conçue par des conservateurs passionnés.



Grâce à cette intégration, les utilisateurs de WiiM bénéficient d'un accès instantané à 100 % de musique, sans bavardage ni répétition, et à une programmation adaptée à leur lieu de résidence. Qu'il s'agisse de stations comme Chill Out, Party Time ou Around the World, Hotmix Radio offre une expérience agréable.