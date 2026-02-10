Hoth Therapeutics progresse grâce aux données préliminaires prometteuses de son médicament contre l'obésité chez la souris

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de Hoth Therapeutics HOTH.O augmentent de 3,9 % à 0,89 $ avant bourse

** La société affirme que son médicament expérimental contre l'obésité HT-VA GDNF a aidé les souris à prendre moins de poids et à stabiliser leur poids par rapport au semaglutide

** La société affirme que le médicament a également amélioré la glycémie et réduit le poids du foie, ce qui pourrait soulager la maladie du foie gras — une affection hépatique liée à l'obésité

** L'étude de 12 semaines a été menée sur des souris femelles soumises à un régime riche en graisses, en collaboration avec l'administration américaine des vétérans

** La société prévoit de commencer les essais sur l'homme en 2027 et développe également des traitements pour les problèmes de peau liés au cancer et pour la maladie d'Alzheimer

** Les actions ont augmenté d'environ 32% en 2025