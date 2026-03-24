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Hoth Therapeutics progresse grâce à un traitement cutané prometteur pour les patients atteints de cancer
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Hoth Therapeutics HOTH.O augmentent de ~7 % à environ 0,07 $

** La société affirme que son médicament topique expérimental HT-001 a aidé à soulager les problèmes de peau causés par la thérapie anticancéreuse EGFR, un traitement qui entraîne souvent des éruptions cutanées et des irritations

** La thérapie EGFR est un traitement courant du cancer qui bloque les signaux favorisant la croissance des tumeurs, mais elle peut endommager la peau saine, affectant ainsi la qualité de vie des patients - HOTH

** Selon Co, l'utilisation répétée du HT-001 a augmenté l'exposition locale au médicament d'environ 77 %, tandis que l'absorption dans la circulation sanguine est restée très faible, inférieure à 0,5 % des médicaments administrés par voie orale

** Aucun effet secondaire grave n'a été signalé et aucun patient n'a interrompu le traitement en raison de problèmes de sécurité

** Les actions ont augmenté de 32 % en 2025

Valeurs associées

HOTH THERAP
0,9332 USD NASDAQ 0,00%
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