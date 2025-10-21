Hoth Therapeutics progresse après l'attribution par la FDA du statut de médicament orphelin à un médicament contre les tumeurs rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Hoth Therapeutics HOTH.O augmentent de 14,4 % à 1,59 $ avant la mise sur le marché
** La société annonce que son médicament expérimental HT-KIT a reçu le statut de médicament orphelin de la FDA américaine pour le traitement de la mastocytose systémique et des tumeurs stromales gastro-intestinales
** La FDA accorde le statut de médicament orphelin afin de promouvoir le développement de médicaments pour les maladies rares affectant moins de 200 000 personnes aux États-Unis.
** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 85,8 % depuis le début de l'année
