Hoth Therapeutics progresse après l'attribution par la FDA du statut de médicament orphelin à un médicament contre les tumeurs rares

21 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Hoth Therapeutics HOTH.O augmentent de 14,4 % à 1,59 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que son médicament expérimental HT-KIT a reçu le statut de médicament orphelin de la FDA américaine pour le traitement de la mastocytose systémique et des tumeurs stromales gastro-intestinales

** La FDA accorde le statut de médicament orphelin afin de promouvoir le développement de médicaments pour les maladies rares affectant moins de 200 000 personnes aux États-Unis.

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 85,8 % depuis le début de l'année