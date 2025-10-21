 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 236,55
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hoth Therapeutics progresse après l'attribution par la FDA du statut de médicament orphelin à un médicament contre les tumeurs rares
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 14:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Hoth Therapeutics HOTH.O augmentent de 14,4 % à 1,59 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que son médicament expérimental HT-KIT a reçu le statut de médicament orphelin de la FDA américaine pour le traitement de la mastocytose systémique et des tumeurs stromales gastro-intestinales

** La FDA accorde le statut de médicament orphelin afin de promouvoir le développement de médicaments pour les maladies rares affectant moins de 200 000 personnes aux États-Unis.

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 85,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HOTH THERAP
1,4319 USD NASDAQ +3,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank