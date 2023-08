Hôtellerie française: perte d'activité "relative" à l'été 2023 (MKG Consulting)

(AOF) - Le pouvoir d’achat des Français en baisse, les fortes chaleurs, les craintes du surtourisme ou les reports vers d’autres formes d’hébergement ont contribué à faire reculer le taux d’occupation (-2,2 points par rapport à l’été 2022), mais les chiffres d’affaires et revenus par chambre ont légèrement progressé (+1,7% sur un an et +21,9% par rapport à 2019.) grâce à une hausse des prix de 4,8%. C’est le premier bilan de l’été 2023 pour le secteur de l’hôtellerie publié par le cabinet spécialisé MKG Consulting. La perte d’activité du secteur est « relative » conclut-il.

Le RevPAR (revenu par chambre) parvient à être meilleur qu'en 2019 grâce à des prix moyens supérieurs de 4,8% à l'an passé, et qui ont explosé depuis 2019 (+28,2%), sous l'effet des conséquences de la crise sanitaire puis de l'inflation.

Cette hausse des prix permet notamment à Paris (+3,2%), à l'Ile-de-France hors Paris (+9,3%) mais aussi à des zones intérieures en régions (+0,4%) d'afficher des niveaux de RevPAR supérieurs à l'an passé.

Parmi les grandes zones du territoire, le littoral enregistre la plus forte baisse de fréquentation avec 3,5 points de baisse de taux d'occupation sur un an, tandis qu'en Ile-de-France hors Paris, la baisse est plus modérée avec seulement 0,6 point de moins.

La capitale enregistre certes un recul de fréquentation hôtelière aussi bien par rapport à l'an passé (-2,3 points) que par rapport à l'année pré-Covid (-2,0 points) mais ses prix moyens ayant " explosé " (+40,7% par rapport à 2019), le RevPAR y enregistre une croissance de +37% par rapport à 2019.

A l'inverse c'est la montagne qui gagne en 2023, en proposant " un bon rapport qualité-prix et la promesse d'éviter la canicule ou autres pics de chaleur " : elle présente de fortes progressions d'activité non seulement dans les destinations " phares " traditionnelles telles que les Alpes du Nord (+13,2% de chiffre d'affaires par rapport à l'été 2022), mais aussi sur les autres massifs tels que les Pyrénées (+7%) ou la Moyenne Montagne (Jura, Vosges, Massif Central : +7,7%).

Seules 4 régions françaises (Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) signent une progression de chiffre d'affaires par rapport à l'été 2022. Parmi les 5 régions en baisse sur un an, le plus gros " choc " est observé en Corse où la fréquentation plonge (-6,5 points de taux d'occupation par rapport à l'été 2022) et où même les prix moyens ont baissé (-1,2%) entrainant une perte d'activité significative (-9% de RevPAR par rapport à 2022). L'île a souffert du cocktail " hausse des prix, concurrence à l'hôtellerie classique, surtourisme et réchauffement climatique ".

" On peut dire qu'on a tourné la page du rebond post Covid pour rentrer dans un nouveau cycle d'activité pour le secteur ", estime Vanguelis Panayotis, CEO de MKG Consulting : " malgré un environnement incertain au niveau économique, la France bénéficiera d'un calendrier très favorable avec dès septembre la coupe du monde de Rugby et dans moins d'un an des JO qui s'annoncent déjà porteurs pour les destinations concernées ", ajoute-t-il.