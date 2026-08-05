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Host Hotels revoit à la hausse ses prévisions annuelles de FFO grâce à une forte demande
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 23:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Host Hotels & Resorts HST.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions concernant son résultat d'exploitation ajusté pour 2026, grâce à des réservations soutenues dans ses hôtels de luxe et à l'effet positif de la Coupe du monde de la FIFA qui s'est tenue en juin.

La société a tiré parti de son portefeuille d’établissements de luxe et haut de gamme, les voyageurs aisés continuant à dépenser pour des expériences haut de gamme.

Voici plus de détails:

* Les agences de voyage ont également profité d’une demande soutenue dans le secteur des voyages en groupe et de l’augmentation de la fréquentation nationale et internationale liée à la Coupe du monde de la FIFA qui vient de s’achever.

* La société , basée à Bethesda, dans le Maryland, prévoit désormais que le FFO ajusté pour 2026 — un indicateur clé de la performance d’une société d’investissement immobilier cotée (REIT) — se situera entre 2,15 et 2,18 dollars par action, contre une fourchette précédente de 2,10 à 2,16 dollars par action.

* Elle prévoit une croissance du chiffre d’affaires total lié à l’hébergement comprise entre 4,75 % et 5,25 % sur l’année, contre une prévision antérieure de 3,5 % à 5 %.

* Host Hotels a annoncé un FFO ajusté de 63 cents par action pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 62 cents, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est établi à 1,64 milliard de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui s'élevaient à 1,61 milliard de dollars.

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