Host Hotels prévoit une hausse optimiste de ses fonds d'exploitation annuels grâce à la solidité de son portefeuille de luxe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Host Hotels & Resorts HST.O a prévu des fonds d'exploitation ajustés pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street mercredi, aidée par de fortes réservations d'hôtels de luxe.

Les actions de la FPI basée à Bethesda, dans le Maryland, ont augmenté de 1,7 % dans les échanges prolongés.

Host Hotels a bénéficié de son portefeuille de luxe, les voyageurs aisés continuant à dépenser pour des expériences haut de gamme, même si les hôtels économiques et de taille moyenne à travers les États-Unis enregistrent des taux d'occupation et des revenus de chambres faibles.

La FPI prévoit maintenant des fonds d'exploitation ajustés annuels par action de 2,03 $ à 2,11 $ pour 2026, par rapport aux estimations des analystes de 1,97 $, selon les données compilées par LSEG.

Les fonds d'exploitation trimestriels ajustés pour les trois mois clos le 31 décembre se sont élevés à 51 cents par action, contre des estimations de 43 cents par action.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 1,6 milliard de dollars, contre des estimations de 1,5 milliard de dollars.