Hospitex International signe un accord stratégique de distribution avec Naturneed pour Urine24, renforçant sa présence commerciale sur le marché italien du diagnostic urologique
information fournie par Boursorama CP 10/03/2026 à 18:00

Hospitex International signe un accord stratégique de distribution avec Naturneed pour Urine24, renforçant sa présence commerciale sur le marché italien du diagnostic urologique

Paris, 10 mars 2026 – 18h00 – Hospitex International, qui fait partie du groupe Aliko Scientific (Ticker : ALIKO), annonce la signature d’un accord stratégique de distribution avec Naturneed pour la commercialisation en Italie de Urine24, le test innovant non invasif destiné au dépistage précoce du cancer de la vessie.

Francesco Trisolini, CEO du groupe Aliko Scientific, a déclaré :
« Cet accord représente une étape importante dans le développement commercial de Urine24 et démontre notre capacité à mettre rapidement en place des plateformes de distribution structurées sur des marchés clés. La combinaison du réseau spécialisé en urologie de Naturneed et de la disponibilité nationale en pharmacie constitue une base solide pour accélérer la pénétration du marché et soutenir la stratégie de croissance des revenus du Groupe dans le domaine du diagnostic oncologique. »

