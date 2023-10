Hormis le Footsie, des indices européens dans le vert avant la Fed

(AOF) - Comme hier, les marchés actions européens ont clôturé dans le vert, à l'exception notable du Footsie, au terme d’une séance dense en matière d’indicateurs macroécronomiques. Le CAC 40 a avancé de 0,89% à 6 885,65 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,75% à 4 058,35 points. Ciel gris en revanche à Wall Street avec un Dow Jones en retrait de 0,13% vers 17h30.

La séance de ce mardi a donc été rythmée par une salve de statistiques, en France, dans la zone euro et aux Etats-Unis.

En zone euro, l'inflation a ralenti plus que prévu en octobre sur un an, tombant à son plus faible niveau depuis plus de deux ans. Elle est ressortie à 2,9% contre 4,3% en septembre et un consensus de 3,1% selon une première estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Par ailleurs, l'inflation annuelle "core", qui exclut les éléments les plus volatiles, s'établit à 4,2% en ligne avec les attentes après 4,5% en septembre.

Toujours dans la zone euro, l'économie s'est contractée de façon inattendue au troisième trimestre au lieu d'une stagnation attendue. Le PIB s'affiche en baisse de 0,1% au troisième trimestre alors qu'il est en hausse de 0,1% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat. Au cours du deuxième trimestre 2023, le PIB avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et était resté stable dans l'UE.

Dans le détail, la croissance au troisième trimestre s'est établie à 0,1% en France, 0,3% en Espagne et 0,5% en Belgique, mais cela n'a pas suffi à compenser une contraction de 0,1% en Allemagne, une stagnation en Italie et des baisses en Autriche, au Portugal, en Irlande, en Estonie et en Lituanie.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 44,0 en octobre contre un consensus de 45,0. L'indice avait atteint 44,1 en septembre.

Les investisseurs prendront notamment connaissance demain outre-Atlantique de l'annonce du Trésor américain sur ses prochaines émissions de dette, ainsi que de la décision de la Fed sur ses taux d'intérêt, en fin de journée.

En attendant, les taux longs reculaient légèrement des deux côtés de l'Atlantique.

Côté valeurs, Bouygues a brillé à la faveur de résultats trimestriels meilleurs que prévu. A l'inverse, Thales a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne, le spécialiste de l'aéronautique a été sanctionné à la suite de l'annonce d'une baisse plus forte que prévu de ses prises de commandes.