Hormel Foods en hausse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations

4 décembre - ** Les actions du fabricant de beurre de cacahuètes Skippy, Hormel Foods < HRL.N >, en hausse d'environ 5 % à 24,37 $ avant la mise sur le marché

** Prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2026 entre 1,43 et 1,51 $, le point médian étant supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,45 $, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes nettes trimestrielles s'élèvent à 3,19 milliards de dollars, contre 3,14 milliards de dollars il y a un an

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 26 % depuis le début de l'année