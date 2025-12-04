 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 120,16
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hormel Foods en hausse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions du fabricant de beurre de cacahuètes Skippy, Hormel Foods < HRL.N >, en hausse d'environ 5 % à 24,37 $ avant la mise sur le marché

** Prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2026 entre 1,43 et 1,51 $, le point médian étant supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,45 $, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes nettes trimestrielles s'élèvent à 3,19 milliards de dollars, contre 3,14 milliards de dollars il y a un an

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 26 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HORMEL FOODS
23,295 USD NYSE +0,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank