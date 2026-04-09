Hormel Foods dégringole ; JP Morgan rétrograde la note à "neutre" et réduit l'objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions de Hormel Foods HRL.N sont en baisse marginale à 21,57 $ dans les échanges de pré-marché

** J.P. Morgan abaisse la note du fabricant de beurre de cacahuètes Skippy de "surpondérer" à "neutre", et réduit son objectif de cours de 28 $ à 23 $.

** La société de courtage indique que HRL est confrontée à une pression croissante sur les marges que ses perspectives pour l'année fiscale 26 ne reflètent pas entièrement, étant donné que les coûts de fret et de carburant plus élevés s'avèrent plus persistants que prévu

** "Nous voyons toujours un chemin vers la croissance des bénéfices, aidé par des améliorations opérationnelles et des économies de coûts, mais pas assez pour rester constructif", dit la maison de courtage

** Onze analystes estiment que l'action est en moyenne au "maintien"; l'objectif de cours médian est de 27 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action Hormel a baissé de ~9% depuis le début de l'année