HORIZONTAL SOFTWARE : HORIZONTAL SOFTWARE : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

Paris, le 22 octobre 2020

Comptes consolidés

en K€ - normes françaises S1 2019 S1 2020 Chiffre d'affaires 2 751 2 298 Autres produits (dont CIR) 785 197 Produits d'exploitation 3 536 2 495 Achats de matières premières et marchandises (68) (90) Achats et charges externes (932) (743) Impôts et taxes (51) (51) Charges de personnel (2 499) (2 078) Autres charges (83) - EBITDA (97) (467) Dotations aux amortissements et provisions (327) (222)* Résultat d'exploitation (424) (689) Charges et produits financiers (196) 60 Produit exceptionnel 75 777 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (124) (124) Résultat net (669) 25

(*) charge irrécouvrable HUG 942 K neutralisée par la reprise de provision client de même montant + dotations aux amortissements et provisions 287 - reprise autres provisions 65

Le Conseil d'Administration de Horizontal Software, réuni le 22 octobre 2020, a arrêté les résultats semestriels consolidés du 1er semestre 2020.

Le premier semestre 2020 a été marqué par un ralentissement de l'activité en raison de la crise sanitaire Covid-19. Dans ce contexte particulier, le Groupe est cependant parvenu à atténuer l'impact du manque de chiffre d'affaires sur sa rentabilité opérationnelle, grâce à une gestion rigoureuse de ses dépenses. Le résultat net est positif, grâce à l'enregistrement d'un produit exceptionnel lié à des abandons de créances.

Les projets qui avaient été suspendus pendant la période de confinement ont repris de façon très progressive à partir du mois de juin pour les collectivités territoriales et depuis début septembre pour les établissements de santé. Le Groupe a repris une activité plus normative à partir de septembre avec toutefois une organisation des équipes à distance plus importante.

Au 30 juin 2020 dans ce contexte sanitaire particulier et de forte sélectivité des projets, le chiffre d'affaires d'Horizontal Software s'établit à 2 298 K€, en repli de -16,5% par rapport au 30 juin 2019.

Le Groupe comptabilise 197 K€ de produits d'exploitation au 1er semestre 2020, dont 123 K€ de crédit d'impôt recherche. Au total, les produits d'exploitation ressortent à 2 495 K€, contre 3 536 K€ au 1er semestre 2019, en recul de -29,4%.

Les charges externes au 30 juin 2020 sont en en baisse de -20,3% et s'élèvent à 743 K€ contre 932 K€ au 30 juin 2019, illustrant la gestion rigoureuse du Groupe. En parallèle, grâce notamment aux mesures de chômage partiel mises en place sur la période, les charges de personnel sont en baisse de -16,8% (2 078 K€ sur ce 1er semestre 2020).

L'EBITDA ressort ainsi à (467) K€ au 30 juin 2020 contre (97) K€ au 30 juin 2020. Après comptabilisation d'un produit financier de 60 K€ et de produits exceptionnels pour 777 K€ (intégrant notamment l'abandon de créances des fonds Truffle Capital d'un montant de 835 K€ assorti d'une clause de retour à meilleur fortune), le résultat net s'établit à 25 K€ contre (669 K€) au 1er semestre 2019.

Structure financière assainie

Les flux générés par l'activité ressortent à (653) K€ contre (386) K€ au 31 décembre 2019, intégrant une réduction du BFR de 172 K€.

La structure financière a été renforcée au cours du semestre par une augmentation de capital en juin 2020 d'un montant total en numéraire de 4 250 K€. La trésorerie disponible au 30 juin 2020 s'élève à 3 355 K€.

La dette financière brute s'est réduite à 2 164 K€ (vs 3 585 K€ au 31 décembre 2019) sous l'effet notamment du remboursement intégral de la dette obligataire..

Le Groupe dispose ainsi au 30 juin 2020 d'une trésorerie nette1 de 1 190 K€ contre (3 323) K€ au 31 décembre 2019.

Projet d'Offre publique d'achat initiée par HSW Développement, filiale de Extens

HSW Développement, filiale d'Extens a déposé le 7 octobre 2020, auprès de l'AMF, un projet d'offre publique d'achat simplifiée au prix de 1,04 € par action, visant la totalité des actions d'HSW.

Sous réserve de la décision de conformité de l'AMF, à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée faisant l'objet du Projet de Note d'Information, la procédure de retrait obligatoire prévue à l'article L. 433-4, II du Code monétaire et financier sera mise en œuvre, dans la mesure où les conditions dudit retrait sont d'ores et déjà réunies, afin de se voir transférer les actions Horizontal Software qui n'auront pas été apportées à l'offre publique d'achat simplifiée moyennant une indemnisation égale au prix proposé dans le cadre de l'Offre, soit 1,04 euro par action, nette de tous frais.

Mise à disposition du rapport financier semestriel au plus tard le 30 octobre 2020

HORIZONTAL SOFTWARE mettra à la disposition du public et déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au plus tard le 30 octobre 2020. Ce document sera consultable en ligne sur son site internet : www.horizontalsoftware-bourse.com

1Disponibilités + VMP - Emprunts et dettes financières





Avertissement

A propos d'HORIZONTAL SOFTWARE

HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution logicielle innovante en mode SaaS. Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture Cloud, l'offre HSW adresse l'ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. En 2019, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 5,6 M€.

HORIZONTAL SOFTWARE est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW)

