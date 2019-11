HORIZONTAL SOFTWARE : FORTE PROGRESSION DES REVENUS AU 3EME TRIMESTRE : +15,6%

A propos d'HORIZONTAL SOFTWARE



HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution logicielle innovante en mode SaaS (2014) et SaaS-Apps (2016). Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture Cloud, l'offre HSW adresse l'ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. Le groupe compte aujourd'hui 85 collaborateurs et plus de 20 millions d'euros investis en R&D et adresse 500 000 collaborateurs gérés dans le monde.

HORIZONTAL SOFTWARE est coté sur Alternext (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW)