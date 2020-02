HORIZONTAL SOFTWARE : CHIFFRE D'AFFAIRES 2019 : 5,6 M EUR (+5%) AU-DESSUS DE L'OBJECTIF

Paris, le 20 février 2020

en K€ - non audités 2018 2019 Var. % CA récurrent 3 123 3 331 +6,6% dont SaaS 1 736 1 854 +6,8% dont maintenance 1 388 1 477 +6,4% CA prestations de services 2 005 2 045 +2,0% CA négoce/licence (client-serveur) 180 199 +10,7% Chiffre d'affaires 2019 5 308 5 575 +5,0%

Activités & Faits marquants

Au 4ème trimestre 2019, le Groupe Horizontal Software enregistre un chiffre d'affaires de 1 517 K€, en croissance de +7,6% par rapport au 4ème trimestre 2018, qui reflète la bonne dynamique commerciale de ces derniers mois.

Au terme de cet exercice 2019, le chiffre d'affaires d'HORIZONTAL SOFTWARE ressort donc à 5,6 M€, soit une progression de +5%, au-dessus de l'objectif fixé qui était de 3%.

Le chiffre d'affaires de l'exercice se répartit ainsi :

Le chiffre d'affaires récurrent s'élève à 3 331 K€ au 31 décembre 2019 contre 3 123 K€ au

31 décembre 2018, soit une hausse de +6,6%. Le chiffre d'affaires récurrent SaaS, qui correspond à la vente de contrats packs, progresse de +6,8%. Sur cet exercice, Horizontal Software a mis l'accent encore davantage sur les packs santé et collectivités. L'activité prestations de services, qui correspond aux services d'installations du logiciel chez le client, est en légère croissance de +2%

Enfin, l'activité négoce/licence (Client-Serveur), peu stratégique, est conforme aux attentes sur ce modèle.

Confirmation de l'amélioration significative de l'EBITDA en 2019 - Bon démarrage sur le début d'exercice 2020

Avec ce bon résultat commercial, conjugué aux pleins effets du plan de réduction des coûts, le Groupe est très confiant dans l'amélioration significative de son EBITDA en 2019 par rapport à 2018.

Les prises de commandes du 4ème trimestre 2019 sont restées bien orientées, malgré quelques décalages de signature de commandes sur le début d'année 2020. Le Groupe compte notamment deux nouveaux clients au 4ème trimestre pour des offres packs en gestion des temps et activités (E-connection):

Bioclinic, un réseau de plus de 50 laboratoires de biologie médicale présent à Paris et dans la région parisienne, pour lequel HSW assurera la gestion des temps et des activités des 600 salariés. Ce contrat représente un budget total de 132 885€ (dont 38 880€ de chiffre d'affaires récurrent annuel sur les trois prochaines années) ;

Le SEGA, Service Essonnien du Grand Age, établissement public départemental de gestion de maisons de retraite publiques, pour un outil de planification des temps et d'activités des 400 agents (10 sites). Ce contrat représente un budget total de 88 900€ (dont 43 200€ de chiffre d'affaires récurrent annuel sur les quatre prochaines années) ;

Au final, HSW aborde l'exercice 2020 avec un backlog[1] solide, en croissance de +13%, à 5,2 M€ au 1er janvier 2020 contre 4,6 M€ au 1er janvier 2019 (dont 3,4 M€ de chiffre d'affaires récurrent et 1,8 M€ de prestations de services à facturer).

Fort de ces éléments, le Groupe vise pour 2020 une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et un EBITDA largement positif.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels le 29 avril 2020 après bourse

Réunion d'information : le 30 avril 2020 à 10h

CALENDRIER FINANCIER 2020

Résultats annuels Mercredi 29 avril

SFAF le mercredi 30 avril Chiffre d'affaires 1er trimestre Jeudi 14 mai 2020 après bourse

Assemblée Générale 23 Juin 2020

Chiffre d'affaires 2ème trimestre Mardi 15 septembre 2020 après bourse

Résultats semestriels Jeudi 22 octobre 2020 après bourse

Chiffre d'affaires 3ème trimestre Mardi 10 novembre 2019 après bourse









à propos d'HORIZONTAL SOFTWARE



HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution logicielle innovante en mode SaaS. Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture Cloud, l'offre HSW adresse l'ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. En 2019, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 5,6 M€.

[1] Backlog total = comprend l'ensemble des commandes de toutes natures confondues (SaaS, maintenance, prestations et négoce/licence) et dont le chiffre d'affaires sera produit dans les 12 mois. Backlog récurrent = ensemble des contrats SaaS et maintenance en cours formant le chiffre d'affaires récurrent du Groupe sur 12 mois glissants.