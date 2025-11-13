Horizon de trésorerie jusqu'à fin septembre 2026 pour Innate Pharma
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 13:47
Son chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2025 s'élevait à 2,3 MEUR, provenant majoritairement de la reconnaissance de paiements reçus dans le cadre des accords avec AstraZeneca et Sanofi, comparé à 10,2 MEUR sur la même période de 2024.
'Ce trimestre illustre la solidité de l'exécution de nos principaux programmes', selon son DG Jonathan Dickinson, pointant l'avancée de lacutamab vers un essai confirmatoire de phase 3 et une potentielle approbation accélérée dans le syndrome de Sézary.
'Nous restons en bonne voie pour obtenir les données d'escalade de dose avec IPH4502, notre ADC ciblant Nectine-4, au premier semestre 2026, suivies des résultats de PACIFIC-9 avec monalizumab au second semestre 2026', poursuit-il.
Valeurs associées
|1,6200 EUR
|Euronext Paris
|-2,41%
A lire aussi
-
Eviden, marque du groupe Atos dédiée au calcul avancé, annonce le lancement du BullSequana XH3500, un supercalculateur combinant calcul haute performance (HPC) et intelligence artificielle (IA), conçu pour dépasser les capacités exascale. Pour rappel, le terme ... Lire la suite
-
Mozambique: La "forteresse" gazière de TotalEnergies alimente la colère locale et les craintes d'insurrection
par Custodio Cossa et Nellie Peyton Fernando Cuna espérait que la reprise du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de TotalEnergies au Mozambique attirerait davantage de clients dans son hôtel. Pourtant, après quatre années d'attente, les employés du groupe pétrolier ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, DoorDash et BioNTech) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Wall Street est attendue sans grand changement jeudi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, l'attentisme dominant avant la reprise de la publication des indicateurs économiques officiels américains à la faveur de la levée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer