Horizon Bancorp glisse après une vente d'actions de 90 millions de dollars

21 août - ** Les actions de la banque commerciale Horizon Bancorp HBNC.O glissent de 7,6 % à 14,84 $, leur niveau le plus bas depuis juin

** HBNC annonce le prix de l'offre publique de 6,2 millions d'actions à 14,50 $ chacune pour un produit brut d'environ 90 millions de dollars

** L'offre est assortie d'une décote de 9,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le produit sera utilisé à des fins générales, y compris un réaménagement potentiel du portefeuille d'obligations afin d'accroître la rentabilité

** HBNC envisage de vendre pour 1,4 milliard de dollars de titres anciens, ce qui pourrait entraîner une perte après impôts de 238 millions de dollars

** Initiative surprenante basée sur les commentaires du portefeuille de titres de HBNC lors de la conférence téléphonique du deuxième trimestre, selon Piper Sandler

** Les actionnaires seront déçus par la dilution de 36 % de la valeur comptable et par la longue période d'amortissement de plus de 10 ans, selon la maison de courtage

** "La direction actuelle n'a pas rendu ce bilan malade, mais cela ne signifie pas que le médicament qu'elle a trouvé a un meilleur goût, en particulier pour les actionnaires existants", déclare la maison de courtage Hovde Group