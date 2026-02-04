Hopscotch : recul de 5,6% de la marge brute en 2025
04/02/2026
"Cette performance doit être appréciée au regard d'une base de comparaison particulièrement élevée, liée aux célébrations de Paris 2024 ainsi qu'à l'absence, en 2025, du Mondial de l'Automobile, évènement biennal dont la prochaine édition est attendue en 2026", explique le groupe de communication événementielle français.
Dans ce contexte, la baisse de l'activité sur l'exercice est principalement concentrée sur l'événementiel (43,5 MEUR de marge brute sur 2025), tandis que l'activité Conseil se maintient à un niveau élevé avec une marge brute de 26,6 MEUR.
Parmi les autres piliers de croissance, Hopscotch Season poursuit sa dynamique avec une marge brute de 26,4 MEUR, en hausse de 10,4%.
La marge brute de Hopscotch Tourism s'élève à 9,4 MEUR. La diversification des activités en particulier à l'international continue de constituer un levier structurant de croissance, avec plus d'un tiers de la marge brute générée à l'international.
Hopscotch publiera ses résultats annuels consolidés 2025 le mardi 31 mars 2026, après la fermeture des marchés.
Valeurs associées
|12,6000 EUR
|Euronext Paris
|-3,08%
