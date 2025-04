Hopscotch: légère hausse du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 14:58









(CercleFinance.com) - Le groupe de communication Hopscotch publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 4,8 millions d'euros au titre de 2024, contre 4,6 millions l'année précédente, mais un résultat opérationnel de près de 9,2 millions d'euros, contre plus de 9,9 millions en 2023.



Son chiffre d'affaires s'élève à 319,1 millions d'euros (+17,7%), et sa marge brute à 104,8 millions (+12,7%), confirmant sa 'trajectoire de croissance via des leviers de croissance organique solide et une stratégie de croissance externe dynamique'.



Le directoire présentera lors de l'AG du 27 mai, un dividende stable à 0,65 euro par action, avec paiement prévu le 7 juillet. L'ambition du groupe à horizon 2030 est de tendre vers les 200 millions d'euros de marge brute, assorti d'un ROC de 12%.





Valeurs associées HOPSCOTCH GRP 16,8000 EUR Euronext Paris 0,00%