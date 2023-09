Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hopscotch: forte baisse des résultats semestriels information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Hopscotch Groupe publie un résultat net de 514.000 euros pour le premier semestre 2023, contre 2,92 millions d'euros un an auparavant, avec un résultat opérationnel passé de 4,19 à 1,13 million d'une année sur l'autre, 'principalement affecté par un effet de base'.



La croissance de l'activité s'est établie à +13% pour le chiffre d'affaires, à plus de 122,9 millions d'euros, et à +10% pour la marge brute, à près de 42 millions, tous les secteurs du groupe ayant participé à cette dynamique.



Au chapitre des perspectives, le groupe de communication 'se montre confiant sur la poursuite de son dynamisme au second semestre, et vise à maintenir le même niveau de marge opérationnelle que l'an passé'.





Valeurs associées HOPSCOTCH GRP Euronext Paris -4.13%