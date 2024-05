Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hopscotch: acquisition de Sopexa à 100% finalisée information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Hopscotch Groupe indique avoir finalisé l'acquisition de 34% des titres de sa filiale Sopexa, portant ainsi sa participation à 100% dans cette société spécialisée dans la promotion des produits et des filières agroalimentaires.



Le réseau international de Sopexa, rejoint récemment par les agences d'Interface Tourism, offre à Hopscotch une présence sur les cinq continents grâce aux 40 bureaux qui lui permettent une capacité d'intervention dans plus de 60 pays.



Avec cette acquisition, le groupe de conseil en communication 'compte à court terme afficher sa marque Hopscotch dans tous les bureaux du monde, et ainsi accélérer les synergies marketing, commerciales et opérationnelles déjà existantes'.





Valeurs associées HOPSCOTCH GRP Euronext Paris +1.94%