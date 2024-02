Hopium : Stéphane Rabatel nommé PDG

(AOF) - Hopium annonce la nomination de Stéphane Rabatel au poste de président-directeur général en remplacement de Sylvain Laurent. Cette évolution de la gouvernance "s’inscrit dans le cadre de l’exécution du pivot stratégique initié par le groupe sous la présidence de Sylvain Laurent afin de développer un système de pile à combustible hydrogène dédié en priorité au secteur de la mobilité lourde". Diplômé de l'Ensta, le nouveau PDG a notamment été directeur général de la société Inocel qui porte un projet de pile à combustible hydrogène de forte puissance.

Le conseil d'administration d'Hopium a également coopté un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Rodolphe Cadio. Il a été directeur financier de plusieurs sociétés, dont certaines cotées en bourse.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.