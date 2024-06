HOPIUM : HOPIUM va installer un site d'assemblage de piles à combustible dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Communiqué de presse

Paris, le 18 juin 2024 – 8h

Hopium va installer un site d'assemblage de piles à combustible

dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Paris, le 18 juin 2024 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce l'implantation d'un site industriel dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA). Cette installation, située dans l'agglomération lyonnaise, regroupera les activités d'assemblage de piles à combustible, de Recherche et Développement (R&D), situées actuellement à Lyon, ainsi que les équipes de validation et d'essais actuellement établies à Montlhéry, consolidant ainsi les efforts d'Hopium pour favoriser l'innovation et optimiser sa capacité de production sur un seul site.

« Cet emplacement stratégique nous permettra de bénéficier d'un environnement dynamique et d'un bassin de talents qualifiés, favorisant ainsi une synergie accrue entre les équipes R&D et technique pour le développement de notre technologie de pile à combustible pour les transports lourds. Nous sommes convaincus que cette initiative renforcera notre compétitivité et soutiendra notre volonté de garder une longueur d'avance dans un marché concurrentiel.

Compte tenu de la nouvelle orientation stratégique d'Hopium, nous avons dû réévaluer nos besoins et trouver un site en région Auvergne-Rhône-Alpes au plus proche de nos équipes de R&D œuvrant au développement de notre pile à combustible.

A ce titre, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à la région Normandie, et à son Président, Hervé Morin, ainsi qu'à Seine Normandie Agglomération et ses élus, qui avaient dès l'origine soutenu le projet de site industriel devant accueillir le développement de la Machina. Nous avons été impressionnés par l'accueil chaleureux et le soutien constant que nous avons reçus de la part des autorités, la mobilisation des services et de tous les partenaires locaux. Nous remercions sincèrement la région Normandie pour sa compréhension et ce soutien sans faille. Nous serons attentifs à toutes futures opportunités industrielles qui nous permettraient de collaborer à nouveau ensemble. » a déclaré Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium.

Un site industriel de haute technologie regroupant les cœurs de métier

Hopium a fait le choix de ne pas industrialiser les pièces maîtresses de sa pile et de se concentrer sur ce qui fait le cœur de sa technologie, à savoir la conception et l'assemblage de la pile à combustible ainsi que le développement de l'ensemble des logiciels qui la composent.

En effet, la société a noué des relations privilégiées avec ses fournisseurs clés qui lui fourniront les composants essentiels, notamment les plaques bipolaires et membranes, selon la conception Hopium, protégée par brevets. Grâce à ces fournisseurs experts dans leur domaine, Hopium bénéficiera des dernières avancées technologiques et industrielles développées au sein de leurs usines de production. De même, la société profitera des réductions de coûts associées à ces optimisations industrielles qui seront naturellement plus importantes que si Hopium avait internalisé ces productions, compte tenu des volumes produits et des moyens importants de ses fournisseurs.

Ce choix stratégique permet ainsi à Hopium de bénéficier de pièces maîtresses à la pointe de l'innovation et de se concentrer sur l'essence même de sa technologie, la manufacture de sa pile à combustible, garantissant par la même occasion une pile de très haute qualité. Par ailleurs, ce projet de site d'assemblage a reçu le soutien de l'administratrice judiciaire et de la juge commissaire, en charge du suivi de la procédure en cours, témoignant de leur confiance dans l'avenir et le nouveau projet d'Hopium.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

