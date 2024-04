HOPIUM : HOPIUM un acteur de référence pour la décarbonation du transport - Fort succès du 1er Webinaire Hopium avec plus de 400 inscrits

Communiqué de presse

Paris, le 29 avril 2024 – 18h30

Hopium un acteur de référence pour la décarbonation du transport

Fort succès du 1 er Webinaire Hopium avec plus de 400 inscrits

Paris, le 29 avril 2024 à 18h30 – HOPIUM est fière d'annoncer le succès de son 1 er Webinaire qui a réuni, le 25 avril dernier, plus de 200 investisseurs, journalistes et actionnaires particuliers, et totalisait plus de 400 inscrits. A cette occasion, Stéphane Rabatel, le nouveau PDG d'Hopium, est revenu sur le pivot stratégique opéré par la société, ses atouts et expertises, qui lui ont permis de développer un système complet de pile à combustible dont les performances sont 20% à 30 % supérieures à la concurrence, ainsi que la nouvelle feuille de route d'Hopium pour le développement de solutions à hydrogène de haute puissance à destination du transport lourd.

Hopium officialise la réalisation de tests sur bancs d'essais (milieu contrôlé) pour l'été 2024, et d‘essais en conditions réelles (sur circuit) à l'automne 2024 et de premières commercialisations dès le début de l'année 2025. Pour mener à bien ce projet, Hopium bénéficie du soutien de son partenaire financier Atlas Special Opportunities, dans le cadre de l'emprunt obligataire conclu le 20 septembre 2022 et amendé en juillet 2023 [1] , et recherche déjà de nouveaux financements, pour accélérer ses développements futurs et structurer la commercialisation de ses solutions, dès le début de l'année 2025.

« Je suis ravi que ce premier rendez-vous ait mobilisé autant de monde, ce qui démontre l'intérêt toujours présent pour Hopium et sa technologie, en dépit des difficultés rencontrées. La participation active et les retours positifs que nous avons reçus témoignent de l'appétence envers notre approche novatrice de la mobilité lourde. Nous avons souhaité présenter nos atouts et notre feuille de route avec clarté et conviction, démontrant notre engagement pour des solutions énergétiques durables axées sur l'hydrogène et offrant des perspectives prometteuses tant sur le plan environnemental que financier.

Je suis convaincu qu'Hopium a tous les atouts pour réussir ce nouveau défi. Comme nous l'avons dit, nous souhaitons entretenir un dialogue régulier et transparent avec nos actionnaires afin de rétablir la confiance et les tenir informés des différentes avancées de notre feuille de route. Nous sommes déterminés à tirer parti de cette dynamique positive pour atteindre nos objectifs stratégiques.

Je tiens à remercier une fois de plus tous nos collaborateurs, nos partenaires et nos actionnaires pour leur soutien et leur engagement. Ensemble, nous avons l'opportunité de transformer le paysage du transport lourd et de contribuer de manière significative à un avenir bas carbone et plus durable. »

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium.

Une technologie qui ne laisse pas indifférent

Lors de cette présentation, Stéphane Rabatel est revenu sur les origines d'Hopium, l'intérêt très marqué de plusieurs constructeurs pour la pile à combustible hydrogène de la Machina lors de la présentation de la voiture lors du Mondial de l'Auto en octobre 2022. Cet évènement a été le point de départ du repositionnement d'Hopium sur la fabrication de la pile à combustible. Initialement, il s'agissait de générer plus rapidement du chiffre d'affaires pour pallier aux problématiques de financement rencontrées pour le développement de la Machina. Atlas Special Opportunities, partenaire financier de la société depuis septembre 2022, a soutenu cette initiative. L'arrivée de Stéphane Rabatel à la Direction d'Hopium viendra acter définitivement ce repositionnement, en abandonnant le projet Machina et en dédiant le développement de la pile à combustible de haute puissance au segment du transport lourd, marché à fort potentiel en matière de décarbonation.

Une nouvelle trajectoire basée sur des expertises uniques et solides

A l'issue d'un audit complet d'Hopium, Stéphane Rabatel a fait le constat très positif qu'Hopium bénéficiait d'atouts majeurs et que les performances annoncées de la pile à combustible (20% à 30% supérieures à la concurrence), étaient bien réelles.

Pour arriver à ces performances, Hopium a su s'appuyer sur une équipe d'experts composée majoritairement d'ingénieurs (80% des effectifs) issus de domaines variés et de pointe tels que l'aéronautique, l'automobile ou le naval. Ces équipes sont venues avec leurs expériences, leurs compétences et leur organisation qui positionnent Hopium au meilleur niveau.

Des atouts majeurs au service du projet : Une logique de conception orientée client : dès le départ, la conception a été concentrée sur la performance en conditions réelles d'usage en partant du besoin client (contraintes d'encombrement et performances liées au projet Machina). Une pile qui intègre l'ensemble des exigences et sollicitations liées à la route (robuste) et se révèle donc parfaitement adaptée au marché des transports lourds qui subissent les mêmes contraintes. L'utilisation systématique de la modélisation , avec la création de jumeaux numériques qui permettent de minimiser les coûts et le temps de développement. C'est une pratique courante dans l'aéronautique mais rare dans l'automobile. Des bancs d'essais sur-mesure pour simuler des conditions réelles, la pile étant mise sur le banc avec les auxiliaires (compresseurs, pompes, humidificateur, filtres,…) dont elle disposera dans les conditions réelles avec pour seule finalité, la validation des résultats obtenus via les jumeaux numériques. Un système électrique et électronique a également été développé selon la méthode « Hardware in the loop », par des simulations temps réel utilisant une version simulée de la pile à combustible, permettant de tester des scénarios (y compris anormaux et dysfonctionnels) sans risquer d'endommager les prototypes. Tous les logiciels utilisés ont été développés en interne par Hopium (bancs d'essais, contrôle-commande des piles) selon les standards utilisés dans le transport terrestre. Hopium bénéficie ainsi de solutions propriétaires complètes (logiciels et pile) qui lui permettent de communiquer avec tous les véhicules terrestres et lui garantissent le caractère « plug-and-play » de ses solutions.



Démontrant cette force d'innovation, Hopium a déposé 14 brevets depuis 2022 et prévoit d'en déposer près d'une dizaine de plus dans les prochains mois, uniquement sur la pile à combustible.

Un nouveau chapitre pour Hopium dans le transport lourd

Fort de ces nombreux atouts et forces, Hopium a décidé de se réorienter vers le marché du transport lourd afin de répondre à la décarbonation des transports.

Aujourd'hui, le frêt routier émet 65% de l'ensemble du frêt mondial et représente 2 000 millions de tonnes de CO2 par an [2] . Le moteur Diesel est omniprésent et l'hydrogène est l'alternative bas-carbone la plus appropriée à ce jour. Il s'agit pour Hopium d'un marché stratégique, long terme qui offre de la visibilité et un potentiel de développement important. Ainsi, Hopium souhaite au travers de sa pile à combustible participer activement à la décarbonation de ce segment.

Des premières commercialisations dès le début 2025 :

L'objectif d'Hopium est de commercialiser dès 2025 ses solutions de pile à combustible hydrogène de 100 kW et 200 kW, qui correspondent aux besoins des transports lourds. La société prévoit également de commercialiser des systèmes d'une puissance de 400 kW, qui intègreront un double système 200 kW, pour les besoins de plus forte puissance. Pour ce faire, la société a franchi une étape majeure au début du mois avec le lancement de la production des prototypes physiques des versions commerciales de la pile à combustible 3 . Cette avancée marque la première étape de la nouvelle feuille de route d'Hopium jusqu'à la commercialisation en 2025 :

10 avril 2024 : lancement des commandes des pièces pour la fabrication des prototypes

Mai 2024 : Début d'assemblage/fabrication des piles (stacks)

Juillet 2024 : Tests sur banc d'essai du système 100 kW. Le système complet sera testé sur un banc, piloté par le même contrôle-commande Hopium propriétaire que celui qui le pilotera en conditions réelles.

3 ème trimestre 2024 : Tests sur route en conditions réelles : le système sera intégré dans la Machina (Alpha0) pour des essais sur circuit. Tests sur bancs du système 200 kW (système comprenant deux piles de 100 kW en tandem).

: 1 er trimestre 2025 : premières commercialisations des systèmes 100 kW et 200 kW

Hopium informera régulièrement le marché des différentes étapes franchies au fur et à mesure de l'avancée de cette nouvelle feuille de route.

Forte d'un financement sécurisé, d'équipes passionnées et d'une avance concurrentielle stratégique, Hopium dispose des meilleurs atouts pour réussir ce nouveau plan de marche et devenir un acteur majeur dans la décarbonation des transports lourds.

