HOPIUM : HOPIUM : Tests sur banc d'essai réussis pour la pile de 200 kW - Rectificatif

Ce communiqué rectifie la version du communiqué émis par Hopium le 28 janvier à 8h30 afin de corriger l'erreur qui s'est glissée dans le matériau utilisé pour le boitier de protection qui n'est pas de l'aluminium.

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 28 janvier 2025 – 11h30

HOPIUM

Projet K-Challenge, première application de la pile Hopium pour le maritime

Tests sur banc d'essai réussis pour la pile de 200 kW

Saint-Bonnet-de-Mure, le 28 janvier 2025 à 11h30 – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce avoir réussi les premiers tests sur banc d'essai à Saint-Bonnet-de-Mure de sa double pile de 200 kW (2x 100 kW), dédiée à la première application maritime dans le cadre du projet K- Challenge [1] .

Cette pile de 200 kW équipera dès cette année un bateau d'assistance d'Orient Express Racing Team. Afin de respecter le cahier des charges, les équipes d'Hopium ont développé deux piles de 100 kW jumelles qu'elles ont montées l'une à côté de l'autre, en « dual stack ».

Les essais sur banc de cette double pile ont été réalisés avec succès à Saint-Bonnet-de-Mure, sur le banc d'essai développé et adapté à cette gamme de puissance par Hopium. Au cours de ces premiers tests, les équipes ont pu vérifier que la double pile fonctionnait correctement en mode « dual-stack ». Ainsi, chacune des piles a délivré un niveau de performance identique avec une tension uniforme sur l'ensemble des cellules et une répartition équilibrée des fluides (hydrogène, air et refroidissement).

Cette première étape démontre la maîtrise d'Hopium en matière d'architecture de systèmes complexes ainsi que sa capacité à délivrer la puissance attendue en associant plusieurs piles en série ou en parallèle.

Les deux stacks vont désormais intégrer leur boitier de protection développé spécifiquement pour le projet K-challenge et répondant aux exigences maritimes (étanchéité, anti-corrosion, ventilation, résistance au sel et aux chocs/vibrations…). Ce boitier sur mesure sera présenté lors du salon Hyvolution du 28 au 30 janvier 2025, à Paris, Porte de Versailles.

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium « Le succès de ces premiers tests sur banc d'essai de notre double pile à combustible 200kW est le fruit de notre engagement constant en faveur de l'innovation durable. Cette nouvelle avancée illustre notre capacité à conjuguer performance, fiabilité et respect de l'environnement.

Ces premiers résultats et notre collaboration étroite avec nos partenaires de K-Challenge ouvrent la voie à une transformation profonde des systèmes de propulsion maritime pour des bateaux de taille moyenne (10-15 m), en permettant d'allier efficacité énergétique et réduction des émissions. »

Fortes de cette première étape réussie, les équipes Hopium travaillent actuellement sur l'assemblage du système 200 kW afin de procéder à de nouveaux tests intégrant la double pile et le système complet.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

