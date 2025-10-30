HOPIUM : HOPIUM : Résultats semestriels 2025

Communiqué de presse

Paris, le 30 octobre 2025 – 8h00

HOPIUM

Résultats semestriels 2025

Résultat d'exploitation de 5,7 M€ porté par la restructuration de la dette

Des premières concrétisations prometteuses

Paris, le 30 octobre 2025 à 8h00 – HOPIUM annonce la publication de ses comptes semestriels pour l'exercice 2025. Au cours de ce 1 er semestre, Hopium a franchi une étape importante avec l'adoption de son plan de continuation en mars 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris [1] qui lui a permis de sortir de procédure et de réduire significativement son passif. Cette restructuration de la dette se traduit positivement dans les comptes semestriels et permet à la société d'afficher, temporairement, des résultats bénéficiaires et ce, pour la première fois depuis sa création.

« Ce premier semestre marque un tournant pour Hopium. La validation de notre plan de continuation et la restructuration de notre dette nous permettent désormais de concentrer nos efforts sur le développement industriel et commercial. L'installation de notre usine d'assemblage à Saint-Bonnet-de-Mure, les nombreuses marques d'intérêts reçues et surtout la concrétisation de notre première vente en septembre démontrent la pertinence de notre technologie et la solidité du chemin que nous avons engagé. Nous abordons l'avenir sur des bases assainies avec une vision long terme au service du déploiement de nos solutions hydrogènes. »

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium

En milliers d'euros 30/06/2025

6 mois 30/06/2024

6 mois Variation

S1 2025/2024 Produits d'exploitation 9 533 0 + 9 533 Autres charges externes 2 088 1 399 + 688 Impôts, taxes et versements assimilés 78 (14) + 92 Salaire et traitements 1 189 1 593 (404) Charges sociales 292 396 (104) Autres charges 40 3 + 37 Dotations aux amortissements 124 218 (94) Résultat d'exploitation 5 724 (3 596) + 9 320 Résultat financier 9 036 (130) + 9 166 Résultat courant avant impôt 14 761 (3 727) + 18 488 Résultat exceptionnel (1) (4) + 3 Impôt sur les bénéfices (ou créance CIR) 116 95 + 21 Résultat net 14 877 (3 636) + 18 513

Le Conseil d'Administration d'HOPIUM, réuni le 29 octobre 2025, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2025.

Au regard de l'art L. 233-16 du Code de commerce, la Société n'est pas soumise à l'obligation de présenter des comptes consolidés.

Sur ce 1 er semestre 2025, les produits d'exploitation s'élèvent à 9,5 M€ et correspondent principalement aux produits suite à la restructuration de la dette de Hopium dans le cadre de son plan de continuation approuvé par le Tribunal en mars 2025 [1] .

Les charges d'exploitation du premier semestre 2025 s'élèvent à 3,8 M€ contre 3,6 M€ l'an dernier, dont :

Les charges de personnel qui s'établissent à 1,5 M€ contre 2,0 M€ au S1 2024. Au premier semestre 2025, Hopium comptait en moyenne 28 salariés contre 31 au cours de l'exercice précédent ;

qui s'établissent à 1,5 M€ contre 2,0 M€ au S1 2024. Au premier semestre 2025, Hopium comptait en moyenne 28 salariés contre 31 au cours de l'exercice précédent ; Les autres achats et charges externes qui s'élèvent à 2,1 M€ sur le S1 2025 contre 1,4 M€ à la fin du premier semestre 2024. Cette augmentation de près de 700 K€ est principalement due aux commissions liées à la mise en place du nouveau contrat de financement avec Atlas

Sous l'effet positif du produit lié à la restructuration de la dette, le résultat d'exploitation s'améliore significativement et redevient positif à 5,7 M€ sur ce 1 er semestre 2025 contre une perte de 3,6 M€ à la même période l'an passé.

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 9,0 M€, s'établit à 15 M€. Le résultat financier comprend 9,2 M€ de produits financiers qui correspondent à l'annulation des dettes également prévue dans le cadre du plan de continuation validé par le Tribunal des activités économiques de Paris dans sa décision du 21 mars 2025.

Après imputation d'un impôt sur les sociétés de 0,1 M€ (crédit d'impôt dû au CIR), le résultat net du premier semestre 2025 se traduit par un bénéfice de 14,8 M€ contre une perte de 3,6 M€ au premier semestre 2024.

Structure financière

Dans le cadre de son plan de continuation, Hopium a mis en place un nouveau contrat de financement obligataire convertible conclu avec la société Atlas Special Opportunities pour un montant de 12,5 M€, échelonné sur 15 mois [2] pour accompagner le plan de développement de Hopium. Depuis la mise en place de ce nouveau financement, la Société a procédé au cours du 1 er semestre 2025 à 3 tirages de la ligne Atlas et à l'émission consécutive de 500 obligations convertibles pour montant nominal total de 5 M€.

Bénéficiant du résultat bénéficiaire du 1 er semestre 2025, les capitaux propres s'établissent au 30 juin 2025 à - 16,9 M€ contre - 36,0 M€ au 1 er semestre 2024 et la trésorerie s'élève à 2,6 M€ contre 0,2 M€ l'an passé. Les dettes financières s'établissent désormais à 8,1 M€ à la fin du 1 er semestre 2025 contre 15,8 M€ l'an dernier à la même période.

Des premières concrétisations prometteuses

Depuis la rentrée, Hopium s'est attelée à renforcer sa visibilité en participant à de nombreux évènements et tables rondes où les équipes ont pu mettre en avant les atouts et avantages de la technologie développée par la société [3] . Lors de ces différents évènements Hopium a constaté un intérêt croissant pour ses solutions technologiques.

Au fil du temps, Hopium s'impose comme acteur clé de la filière hydrogène en tant que fournisseur français de piles à combustible de pointe. Il bénéficie d'un positionnement différenciant grâce à sa technologie modulaire et souveraine, adaptée à plusieurs segments de marché (maritime, fluvial, aéronautique et mobilité lourde).

Preuve de cette reconnaissance, Hopium a concrétisé en septembre 2025 sa première vente d'un système de pile à combustible de 200 kW avec son partenaire K-Challenge [4] , destiné au secteur maritime. En effet, ce système équipera un navire semi-rigide de près de 11 mètres pourvu d'une motorisation électrique d'une puissance équivalente à 600 chevaux.

D'autres clients potentiels se montrent intéressés puisque Hopium compte, à ce jour, 6 demandes de devis détaillé en cours d'analyse par les clients (RFQ = Request For Quotation) et plus de 20 propositions en cours de négociation (RFI = Request For Information) pour des projets dans les secteurs cibles de Hopium.

Ces marques d'intérêts vont pouvoir s'étendre au marché du stationnaire avec le lancement de Hynesis, une co-entreprise créée avec Pegase System et destinée à fournir des systèmes hydrogène stationnaires terrestres et embarqués à bord de navires de gros tonnage [5] .

Forte de ces premiers succès, Hopium aborde les prochains mois avec confiance et ambition, déterminée à accélérer le déploiement de ses solutions hydrogène et à contribuer activement à l'émergence d'une filière française d'excellence.

Mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2025

Le Rapport Financier Semestriel pour la période allant du 1 er janvier au 30 juin 2025, a été déposé à l'AMF et est mis à disposition du public. Il peut être consulté sur le site internet de la Société, rubrique Investisseurs : www.hopium.com

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014010QE1 – Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

