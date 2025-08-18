 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
HOPIUM : HOPIUM : Prise d'effet du regroupement des actions Hopium
information fournie par Actusnews 18/08/2025 à 08:00

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 18 août 2025 – 8h

HOPIUM

Prise d'effet du regroupement des actions Hopium

Saint-Bonnet-de-Mure , le 18 août 2025 – 8h HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce aujourd'hui la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par 80 actions existantes contre 1 action nouvelle [1] et sa prise d'effet à compter de ce jour.

Les actions anciennes Hopium (code ISIN : FR0014000U63) ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 15 août 2025 et ont été remplacées par les actions Hopium nouvelles (code ISIN : FR0014010QE1 ) ce lundi 18 août 2025. Le code mnémonique (ALHPI) reste inchangé.

La valeur nominale de l'action Hopium a été augmentée proportionnellement à la parité de regroupement et est passée de 0,01 euro à 0,80 euro. Le capital social de la Société s'élevant à 95 262 208,80 € est désormais divisé en 119.077.761 actions ordinaires de 0,80 euro de valeur nominale chacune.

Il est rappelé que les actionnaires qui ne détenaient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devaient faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus afin d'obtenir un multiple de quatre-vingts (80) jusqu'au 15 août 2025 (inclus). A compter de ce jour, les actions nouvelles qui n'ont pas pu être attribuées individuellement et qui correspondent à des droits formant rompus seront vendues automatiquement par bloc sur le marché par les intermédiaires financiers. Ils tiendront le produit de la vente à disposition de leurs clients actionnaires dans un délai de 30 jours.

Pour rappel, conformément aux dispositions des articles L. 225-149-1 et R. 225-133 du Code de commerce, la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital de Hopium , telle que les OCA et BSA du financement obligataire d'Atlas Opportunities, est suspendue depuis le 9 juillet et ce jusqu'au 20 août 2025 (inclus) . La levée de cette suspension sera automatique à l'issue de cette période. Pour plus d'informations sur les suspensions d'exercices, les avis publiés au BALO le 30 juin 2025 et le 23 juillet 2025 sont en ligne sur le site internet de Hopium .

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI
www.hopium.com
Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , X (ex Twitter)
Retrouvez tous les épisodes de la mini-série “ We are Hopium ” sur les réseaux de Hopium.

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S. Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr

[1] Voir par ailleurs le communiqué de presse du 3 juillet 2025


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93640-20250818_hopium_prise_effet_rgpt_vdef.pdf

