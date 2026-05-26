HOPIUM : HOPIUM - Plan de redressement modifié - Nouveau financement Atlas d'un montant maximal de 27 M EUR sur 24 mois

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 26 mai 2026 – 18h00

Plan de redressement modifié

Nouveau financement Atlas d'un montant maximal

de 27 M€ sur 24 mois

Plan de redressement modifié, sans impact sur le montant du passif, soumis au vote des créanciers et actionnaires du 8 juin au 22 juin 2026, puis à l'approbation du Tribunal des activités économiques de Paris le 3 juillet 2026

Un plan visant à diversifier les activités historiques d'Hopium et à réaliser des opérations de croissance externe

Nouveau financement conclu avec Atlas Special Opportunities II pour un montant maximal de 27 M€ sur 24 mois, conditionné à l'approbation du plan par le Tribunal des activités économiques de Paris

Avertissement :

La société Hopium (la « Société ») souhaite mettre en place un nouveau financement sous forme d'obligations convertibles en actions (les « OCA ») avec la société Atlas Special Opportunities II qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion des OCA, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant de la conversion des OCA, seront, en général, cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui pourrait créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Atlas Special Opportunities II.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société, qui réalise de telles opérations de financement dilutives, particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive.

La Société rappelle que la présente opération de financement à caractère dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place. Les tableaux de suivi de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vigueur sont publiés sur le site internet de la Société.

Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à ce type d'opérations, mentionnés en annexe de ce communiqué.

Saint-Bonnet-de-Mure, le 26 mai 2026 à 18h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), annonce avoir proposé ce jour un projet de plan de redressement modifié à ses créanciers et actionnaires, réunis en classes de parties affectées.

Ce plan s'inscrit dans une transformation indispensable de Hopium : en s'appuyant sur ses compétences internes, des partenariats forts et une stratégie de croissance externe, la Société entend adopter des modèles plus agiles pour atteindre ses objectifs de rentabilité et de pérennité d'exploitation.

Ce projet de plan a été élaboré en collaboration avec l'ensemble des organes de la procédure. Il embarque un soutien important de son écosystème et d'Atlas Capital Markets, pour son compte et pour le compte d'Atlas Special Opportunities II (ensemble, « Atlas »), qui s'est engagé à soutenir la stratégie présentée.

Par autorisation du Conseil d'administration du 13 mai 2026, la Société a ainsi conclu le 22 mai 2026 une lettre d'engagement avec Atlas visant à la mise en place d'un financement soutenant le plan. Le projet de plan de redressement modifié intègre ainsi un financement via émission d'obligations convertibles en actions ordinaires de la Société à souscrire par Atlas pour un montant maximal de 27 M€, échelonné sur 24 mois.

Ce financement se présente en 2 lignes complémentaires :

Une ligne de 12 M€ assurant le financement du besoin en fonds de roulement de la Société et le plan de redressement tel que modifié, mise à disposition en 12 tranches de 1M€ chacune, avec des périodes de tirage progressives sur 24 mois ;

Une ligne de 15 M€ permettant le financement de croissances externes sur les 2 prochaines années, dont le décaissement en une ou plusieurs tranches sera soumis à l'accord mutuel de la Société et d'Atlas, en fonction des termes définitifs desdites opérations de croissance externe.

L'engagement de financement accordé par Atlas est soumis à la condition préalable d'une décision définitive et non susceptible de recours rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris portant sur l'approbation du plan de redressement modifié.

Principaux axes stratégiques du projet de plan de redressement modifié

La Société rappelle que :

Par jugement en date du 19 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société et a désigné la Selas Spe O3 Partners, prise en la personne de Maître Isabelle Didier en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître Véronique Manié en qualité de mandataire judiciaire, et Mme Christine Mariette en qualité de juge-commissaire.

Par jugements en date du 11 janvier 2024 et 11 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Paris a renouvelé successivement la période d'observation de la procédure collective, jusqu'au 19 janvier 2025.

Par jugement du 21 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de redressement de la Société, soumis au régime des classes de parties affectées (le « Plan de Redressement »).

Un an après l'arrêté du Plan de Redressement, la Société fait état de la nécessité d'un d'aménagement du Plan de Redressement, et propose donc le projet de plan de redressement modifié présenté ici (le « Projet de Plan Modifié »).

La caractérisation d'éléments nouveaux justifiant la modification du Plan de Redressement

Les éléments nouveaux survenus depuis l'arrêté du Plan de Redressement permettent de caractériser la nécessité d'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens dudit plan :

La non-réalisation du scénario économique du Plan de Redressement : les hypothèses de développement commercial (chiffre d'affaires 2025), d'adossement industriel et de financement à long terme sur lesquelles le Plan de Redressement avait été élaboré et arrêté ne se sont pas

réalisées ;

L'absence de ressources pour poursuivre l'exécution du Plan de Redressement au-delà du mois de septembre 2026 : le Plan de Redressement ne peut pas être exécuté dans ses modalités actuelles au-delà de l'horizon couvert par le Financement Atlas n°2, faute de ressources financières complémentaires suffisantes ;

L'inadaptation du business model aux conditions actuelles du marché : la structure de coûts et le business model retenus dans le Plan de Redressement se révèlent inadaptés au contexte réel du marché de l'hydrogène, nécessitant une réorientation stratégique.

Présentation du projet de réorganisation juridique, opérationnelle et stratégique de la Société , contexte et nécessité de la réorganisation

La Société entend demeurer un acteur français de la décarbonation et n'envisage en aucune façon de mettre un terme à ses activités autour de la pile à combustible à hydrogène.

Toutefois, compte tenu de la situation actuelle du secteur de l'hydrogène et du temps encore nécessaire pour que ce marché atteigne sa pleine maturité, laquelle ne fait pas de doute au regard de la récurrence des crises énergétiques et des enjeux croissants de souveraineté énergétique, des retards accumulés en termes de capacité de production de piles à combustible et systèmes, et en l'absence de contrats commerciaux à court terme, la Société se trouve dans la nécessité, dans l'intervalle, de diversifier son business model . Ainsi :

La Société entend poursuivre les projets de développement et d'intégration de piles et systèmes à hydrogène , tout en prônant le rapprochement avec des acteurs matures commercialement et industriellement, afin de réduire le time-to-market des solutions techniques maitrisées par la Société via des co-développements.

Cette solution permettra la commercialisation de produits marqués ou co-marqués Hopium, le licensing de sa propriété intellectuelle, tout en réduisant les besoins d'investissement en outil de production et en équipe commerciale.

La Société peut également compter sur un savoir-faire et sur des outils internes de qualité pour se diversifier vers une offre « asset light » d'ingénierie / intégration pour solutions de piles à combustibles , ces activités ne requérant pas d'investissements lourds à court terme et permettant de capitaliser sur la technologie existante ainsi que sur les expertises déjà développées en interne : modélisation assistée par ordinateur, ingénierie de simulation, développement firmware et contrôle commande, audits techniques, formation, etc.

Cette offre se matérialisera par un modèle de vente en jour-homme et le licensing de ses outils.

Un travail de formalisation complet est en cours, permettant de mieux définir les

savoir-faire et de communiquer efficacement auprès des clients potentiels.

Les marchés de grandes séries étant rares et dédiés aux acteurs ayant investi massivement dans des moyens de production industriels, Hopium entend capitaliser sur son savoir-faire en projets «?spéciaux?» nécessitant une approche sur mesure (compétition, prototypes, produits évènementiels, kits pédagogiques).

Ce segment correspond naturellement à l'ADN d'Hopium?: réactivité, haute technicité, sur-mesure, dédiés à des projets offrant une forte exposition et une visibilité sur les solutions de la Société.

Stratégi e de croissance externe

La réorientation du business model de la Société s'appuiera, le cas échéant, sur des opérations de croissance externe destinées à accélérer le développement commercial, renforcer les positions technologiques ou accéder à de nouveaux marchés :

Cibles identifiées, logique industrielle et synergies attendues : les critères de sélection d'opportunités d'acquisitions seront les suivants :

des cibles à fortes synergies technologiques permettant d'accélérer la diversification de la Société vers des services porteurs et rentables ( firmware , utilisation de l'intelligence artificielle dans le contrôle et le rendement de la pile) ;



des cibles à fortes synergies commerciales, permettant d'améliorer la présence de la Société sur ses marchés cibles (énergie, défense, aéronautique) ;



des cibles à fortes synergies opérationnelles, permettant à la Société d'accéder à des outils et savoir-faire industriels.



Financement des acquisitions : la Société pourra s'appuyer, le cas échéant, sur le financement octroyé par Atlas, détaillé dans le présent communiqué, pour financer tout ou partie de son programme d'acquisition, ainsi que sur ses délégations d'émission de capital lui permettant de financer tout ou partie de ses acquisitions en titres Hopium, dont les actions sont cotées sur le marché Euronext Growth.

La Société souhaite améliorer la lisibilité du futur groupe par la filialisation des activités opérationnelles

Principe et autorisation sollicitée

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réorientation stratégique décrite et afin de disposer de la structure juridique adaptée à la conduite des opérations de croissance externe envisagées, le Projet de Plan Modifié intègre un projet de filialisation des activités opérationnelles de la Société au sein d'une entité dédiée

(la « Filiale Opérationnelle »).

Il est précisé que le calendrier et les modalités de mise en œuvre de l'opération de filialisation susmentionnée ne sont pas encore précisément définis à ce jour.

Le principe de cette filialisation devra toutefois être (i) présenté aux classes de parties affectées et (ii) acté dans le jugement de modification du Plan de Redressement, lequel prévoira la mise en place de garanties permettant au Tribunal d'exercer un contrôle strict quant aux modalités de cette opération et au fait qu'elles préservent le gage commun des créanciers du Plan de Redressement et les droits des salariés.

Justification économique et stratégique

La filialisation des activités opérationnelles est une condition indispensable à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie pour les raisons suivantes :

Déploiement commercial optimisé : créer et opérer une entité juridique in bonis , débarrassée du stigmate associé à une procédure collective, facilitera le développement commercial des activités historiques, notamment dans la prospection de nouveaux partenaires industriels et commerciaux.

Facilitation des levées de fonds : la structure juridique envisagée permettra de réaliser des levées de fonds au niveau des filiales non cotées, limitant ainsi la dilution subie par les actionnaires de la société mère cotée, ce qui bénéficiera in fine à l'ensemble des parties prenantes.

Lisibilité et attractivité pour les opérations de croissance externe : la mise en place d'une structure holding / filiale(s) opérationnelle(s) confèrerait à Hopium la lisibilité d'un groupe organisé, laquelle est attendue par les partenaires potentiels et les cibles d'acquisition identifiés dans le cadre de la stratégie de croissance externe. Une acquisition portée directement par une entité opérationnelle en exécution d'un plan de redressement présente en effet des difficultés pratiques significatives.

La Société souligne que cette réorganisation juridique de ses activités est dans l'intérêt des parties affectées par son Plan de Redressement. En effet, une filiale opérationnelle dont les titres seraient détenus intégralement par la Société, capable de générer de la valeur conformément à un nouveau business plan , présente une valeur économique supérieure à une entité opérationnelle figée dont le développement serait entravé par le contexte de la procédure collective.

Garanties en faveur des parties affectées par le Projet de Plan Modifié

Aux termes du Projet de Plan Modifié, il est sollicité du Tribunal qu'il ordonne, dans son jugement qui ferait droit à la modification du Plan de Redressement, l'inaliénabilité totale des actifs de la Société [1] , dont celle de son fonds de commerce, de manière à ce que toute opération de filialisation intervienne sous le contrôle préalable du Tribunal , saisi d'une requête aux fins de solliciter la levée de l'inaliénabilité desdits actifs.

Par ailleurs, il est également sollicité du Tribunal qu'il ordonne, dès le jugement de modification du Plan de Redressement, l'inaliénabilité, pendant toute la durée du Plan de Redressement modifié, des titres détenus par la Société dans le capital de la Filiale Opérationnelle qui serait créée . Par conséquent, toute cession de ces titres, y compris minoritaire, ne pourra intervenir qu'après autorisation préalable du Tribunal, saisi par requête motivée de la Société.

Dans ces conditions, le Tribunal sera en mesure d'exercer un contrôle préalable sur toute filialisation des activités opérationnelles, puis sur toute cession des titres de la filiale, ce afin qu'il s'assure que ces opérations interviennent dans le respect des droits des créanciers du Plan de Redressement, étant enfin précisé que la Société prendra l'engagement de conserver la majorité du capital, des droits de vote et des droits économiques de cette filiale opérationnelle durant toute la durée du Plan de Redressement.

Principaux éléments financiers du Projet de Plan Modifié

Prévisions économiques et financières

Les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie présentés correspondent à un scénario stand alone ,

c'est-à-dire sans opération de croissance externe et s'appuient donc sur le développement et la réorientation stratégiques des activités historiques de la Société. Il est également précisé que ces prévisions ne tiennent pas non plus compte, dans leur présentation, de l'opération de filialisation des activités opérationnelles de la Société.

La Société a structuré son nouveau modèle d'activité autour de trois lignes de revenus complémentaires :

La ventes de systèmes avec une montée progressive en volume sur petites séries grâce à des partenariats industriels et commerciaux, avec un premier objectif de 20 stacks en 2029 ;

L'offre d'ingénierie permet une approche plus agile, à fort potentiel de marge, fondée sur la base actuelle de salariés de la Société à horizon 2029, puis des recrutements réguliers. Le taux journalier moyen, cohérent avec les pratiques de marché, est projeté en progression avec l'inflation ;

Les projets spéciaux représentent une activité régulière à développer commercialement, avec un objectif conservateur de chiffre d'affaires en 2029.

Sur la base de ces hypothèses, le chiffre d'affaires total est projeté en croissance de 1,3 M€ en 2026 à 10 M€ en 2029 en scénario stand alone.

Le management travaille également sur la mise en place d'économies régulières sur les postes de charges administratives et externes.

La Société souhaite atteindre l'équilibre opérationnel (EBITDA) en 2030, puis progresser régulièrement.

Ce profil, déficitaire sur les premières années, est inhérent à la phase de développement commercial de la nouvelle stratégie et au maintien d'une structure salariale adaptée au potentiel de croissance identifié. Il sera couvert par le nouveau financement octroyé par Atlas attaché au Projet de Plan Modifié.

Les principaux agrégats prévisionnels d'exploitation et de trésorerie sont présentés ci-dessous :

Traitement du passif

Les modalités d'apurement des créances affectées telles qu'elles résultent du Plan de Redressement sont maintenues ;

Seules les clauses d'excess cash-flow applicables respectivement aux classes n°2, n°5 et n°6, qui sont maintenues dans leur principe, voient leurs paramètres de référence actualisés en cohérence avec le nouveau business plan .

Calendrier indicatif de la procédure

25 mai 2026 Publication au BALO de l'avis de réunion valant avis de convocation de la classe des détenteurs de capital 26 mai 2026 Circulation du Projet de Plan Modifié 8 juin au 22 juin 2026 Vote des classes de parties affectées sur le Projet de Plan Modifié 22 juin 2026 Réunion de la classe des détenteurs de capital avec pour ordre du jour l'approbation du Projet de Plan Modifié 3 juillet 2026 Audience d'examen du Projet de Plan Modifié par le Tribunal des activités économiques de Paris Septembre 2026 à septembre 2028 Emission des tranches des OCA.

Les convocations sujettes à publicité légale ont été publiées au BALO le 25 mai 2026 et sont accessibles, ainsi que l'ensemble des documents devant être mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires applicables, sur le site Internet de la Société au lien suivant : https://www.hopium.com/assemblees-generales

L'intégralité du projet de plan de redressement modifié est disponible sur le site d'Hopium au lien suivant : https://www.hopium.com/assemblees-generales

Conclusion d'un nouveau contrat de financement en obligations convertibles avec Atlas

Contexte et objectifs de l'opération

Atlas (en ce compris Atlas Capital Markets et Atlas Special Opportunities II) est un partenaire financier de la Société depuis septembre 2022. La Société envisage d'émettre des OCA à souscrire par Atlas afin, d'une part, d'assurer le financement de son besoin en fonds de roulement et du Projet de Plan Modifié et, d'autre part, de financer des opérations de croissance externe au cours des 24 prochains mois.

Dans le contexte de la préparation du Projet de Plan Modifié, et par accord du Conseil d'administration lors de sa réunion du 13 mai 2026, la Société et Atlas ont conclu le 22 mai 2026 un engagement de financement aux termes duquel Atlas s'engage à souscrire à des OCA à émettre par la Société, dans la limite d'un montant brut maximum de 27 M€ et dans les conditions suivantes :

un engagement de financement irrévocable à hauteur de 12 M€ au titre du Financement du BFR et du Plan (tels que ces termes sont définis ci-dessous), correspondant à un montant net de 10,68 M€ ;

un engagement de financement complémentaire de 15 M€ au titre du Financement de la Croissance Externe (tel que ce terme est défini ci-dessous), dont le décaissement sera soumis à l'accord d'Atlas, correspondant à un montant net maximum de 13,35 M€.

Ce financement donnerait à la Société dès 2026 les moyens financiers pour mettre en place son projet de diversification, tout en sécurisant les modalités d'apurement du passif pour une durée maximale de 2 ans.

Les tirages des deux lignes de financement par la Société sont soumis à conditions suspensives détaillées en annexe. Dans l'hypothèse où ce financement ne se réaliserait et dans l'hypothèse où un financement alternatif ne pourrait être mis en place, la Société pourrait ne pas être en mesure de couvrir son besoin de financement et pourrait ainsi faire l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un plan de cession.

La conclusion par la Société du financement avec Atlas ne soulève aucun conflit d'intérêts lié à l'opération, étant rappelé qu'Atlas est à la fois détenteur de titres de capital et de titres de créances, et que le vote de la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre les OCA au profit d'Atlas et les actions sous-jacentes résultant de la conversion desdites OCA sera soumis à la classe des actionnaires de la Société, réunis en classe de parties affectées aux fins d'approuver le Projet de Plan Modifié, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires.

Rappel des opérations de financement de nature dilutive et des opérations affectant le capital social de la Société :

Mise en place d'une ligne de financement en fonds propres et émission de bons de souscription d'actions (les « BSA 2022 ») pour un montant maximum de 50 M€ souscrites par la société d'investissement LDA Capital, décidée par le Conseil d'administration de la Société le 12 juin 2022. Les caractéristiques de cette ligne de financement des BSA 2022 sont décrites dans le communiqué de presse du 13 juin 2022 disponible sur le site internet de la Société ( www.hopium.com ). Le tableau de suivi d'exercice des BSA 2022 peut être consulté sur le site internet de la Société ( www.hopium.com ). A ce jour, aucun BSA 2022 n'a été exercé.

Emission d'Obligations Convertibles en Actions (les « OCA 2022 »), intégralement souscrites à par Atlas pour un montant brut de 25 M€ et décidée par le Conseil d'administration de la Société le 19 septembre 2022. Les caractéristiques des OCA 2022 sont décrites dans les communiqués de presse des 21 septembre 2022, 21 juillet 2023, 11 octobre 2024 et 18 novembre 2024 et disponibles sur le site internet de la Société ( www.hopium.com ). Le tableau de suivi des tirages, conversions d'OCA 2022 peut être consulté sur le site internet de la Société ( www.hopium.com ).

Le contrat de financement, tel que modifié par le troisième avenant et décrit dans le communiqué de presse du 11 octobre 2024, prévoyait également que des bons de souscription d'actions seraient attachés aux six premières tranches d'obligations convertibles (les « BSA 2024 ») pour un montant total brut de BSA 2024 de 3 M€. A la date du présent communiqué, aucun BSA 2024 n'a été exercé.

9.690.536.021 actions ont été émises par conversion des 2.500 OCA 2022 souscrites.

Emission d'Obligations Convertibles en Actions (les « OCA 2025 »), à souscrire par Atlas pour un montant brut de 12,5 M€ dans le cadre d'un contrat conclu le 22 janvier 2025. Les caractéristiques des OCA sont décrites dans les communiqués de presse du 17 janvier 2025 disponibles sur le site internet de la Société ( www.hopium.com ). Le tableau de suivi des tirages, conversions d'OCA peut être consulté sur le site internet de la Société ( www.hopium.com ).

A ce jour et au titre de ce dernier contrat :

1.000 OCA 2025 ont été souscrites, 250 OCA 2025 restent à souscrire ; 300.865.163 actions ont été émises par conversion de 230 OCA 2025 , 770 OCA 2025 sont non converties.



Le 18 août 2025, la Société a finalisé l'opération de regroupement de ses actions avec une parité de 80 actions existantes contre 1 action nouvelle. La valeur nominale des actions Hopium a été augmentée proportionnellement à la parité de regroupement et est passée de 0,01 euro à 0,80 euro. Le capital social de la Société s'élevant à 95.262.208,80 euros est désormais divisé en 119.077.761 actions ordinaires de 0,80 euro de valeur nominale chacune.

Le 5 septembre 2025, la Société a procédé à une réduction du capital social motivée par des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale des actions de la Société, ramenée de 0,80 euro à 0,001 euro. Le capital social a ainsi été porté de 156.492.825,60 euros à 195.616,032 euros.

ANNEXE

Termes et conditions des OCA

Investisseur : Atlas Capital Markets et/ou Atlas Special Opportunities II (l'« Investisseur »)

Montant nominal global maximum du financement : 27.000.000 €, dont (i) 12.000.000 €, correspondant à 10,68 M€ nets, en 12 tranches d'un montant de 1.000.000 € bruts chacune, pour assurer le financement de son besoin en fonds de roulement et le financement du Projet de Plan Modifié (le « Financement du BFR et du Plan ») (les « Tranches BFR ») et (ii) 15.000.000 €, correspondant à 13,65 M€ nets, en une ou plusieurs tranches pour assurer le financement complémentaire de potentielles opérations de croissance externe (le « Financement de la Croissance Externe ») (les « Tranches Acquisition » et ensemble, avec les Tranches BFR, les « Tranches »).

Nombre maximum d'OCA à émettre : 2.700 OCA

Montant nominal unitaire des OCA : 10.000 €

Date de tirage de la tranche 1 de 100 OCA : 1 er septembre 2026

Période d'Absence de Tirage :

Pour les Tranches BFR 2 à 4 : Hopium ne sera pas autorisée à émettre une nouvelle Tranche d'OCA au cours d'une période de 45 jours calendaires à compter de la date d'émission de la tranche précédente, ou à toute date antérieure si la Tranche précédente a été intégralement convertie en actions ou remboursée en numéraire.

Pour les Tranches BFR 5 à 8 : Hopium ne sera pas autorisée à émettre une nouvelle Tranche d'OCA au cours d'une période de 60 jours calendaires à compter de la date d'émission de la Tranche précédente, ou à toute date antérieure si la Tranche précédente a été intégralement convertie en actions ou remboursée en numéraire (pour éviter tout doute, la Période d'Absence de Tirage de 60 jours calendaires s'appliquera au tirage de la Tranche 5).

Pour les Tranches BFR 9 à 12 : Hopium ne sera pas autorisée à émettre une nouvelle Tranche d'OCA au cours d'une période de 75 jours calendaires à compter de la date d'émission de la Tranche précédente, ou à toute date antérieure si la Tranche précédente a été intégralement convertie en actions ou remboursée en numéraire (pour éviter tout doute, la Période d'Absence de Tirage de 75 jours calendaires s'appliquera au tirage de la Tranche 9).

Utilisation du produit de l'émission des OCA : le produit de l'émission des OCA sera affecté à hauteur de (i) 12.000.000 €, soit 12 Tranches, au Financement du BFR et du Plan et (ii) 15.000.000 €, en une ou plusieurs Tranches, au Financement de la Croissance Externe.

Conditions suspensives relatives aux tirages des Tranches :

conditions suspensives générales relatives au Financement (au plus tard à chaque date d'émission d'OCA) :

respect des déclarations et garanties d'Hopium prévues au Contrat d'Emission des OCA et conformité d'Hopium aux obligations qui lui incombent au titre Contrat d'Emission ;

aucune autorité ou institution judiciaire (en ce compris l'Autorité des marchés financiers) ne s'oppose à la conclusion du Contrat d'Emission et à l'émission des OCA ;

il n'y a pas eu, à une quelconque date d'émission des OCA et depuis la signature du Contrat d'Emission, d'Effet Défavorable Significatif ( Material Adverse Effect ), tel que ce terme est défini dans la documentation de financement [2] ;

il n'y a pas eu, à une quelconque date d'émission des OCA, de changement significatif dans la détention ou la direction d'Hopium, ni un cas de défaut, tel que listé ci-dessous ;

aucune action n'a été entreprise par une autorité gouvernementale ou réglementaire (y compris l'Autorité des marchés financiers) qui empêcherait l'émission des OCA, et aucune injonction préliminaire ou ordonnance d'un tribunal n'a été demandée ou signifiée à Hopium pour lui interdire ou l'empêcher substantiellement de réaliser les transactions envisagées dans le Contrat d'Emission ;

les actions Hopium (i) sont cotées sur Euronext Growth Paris, (ii) n'ont pas été suspendues de la cotation sur Euronext Growth Paris par l'Autorité des marchés financiers ou Euronext, ou (iii) n'ont pas été menacées de suspension de cotation par l'Autorité des marchés financiers ou Euronext à la date des présentes, que ce soit (a) par écrit par l'Autorité des marchés financiers ou par Euronext ou (b) en ne satisfaisant pas aux exigences minimales pour les besoins de l'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris ;

l'endettement total d'Hopium, (a) incluant les financements accordés par Atlas et (b) excluant tout passif de la Société traité dans le cadre du Plan de Redressement et du Projet de Plan Modifié et le passif résultant des avances consenties par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le remboursement fait l'objet d'un moratoire négocié concomitamment à l'arrêté du Plan de Redressement, n'excède pas le montant le plus élevé entre (i) 6.000.000 € et (ii) 150% de la capitalisation boursière de la Société (c'est-à-dire le nombre total d'actions Hopium multiplié par le prix de l'action Hopium sur Euronext Growth) ;

une valeur quotidienne moyenne des actions négociées sur les 30 jours de bourse précédant le tirage supérieure à 40.000 euros ;

condition suspensive particulière relative au Financement de la Croissance Externe :

l'approbation par l'Investisseur des termes définitifs des opérations de croissance externe.

Maturité des OCA : 24 mois à compter de la date d'émission.

Date de jouissance : les OCA porteront jouissance à compter de leur date d'émission.

Coupon : Euribor 3 mois + 5% par an.

Les intérêts seront calculés sur une base annuelle de 365 jours et, le cas échéant, prorata temporis en fonction de la date d'émission des OCA.

Prix de souscription des OCA : 92% de leur valeur nominale.

Forme des OCA : les OCA seront émises sous la forme nominative.

Rang de créance : les OCA et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires directs, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûreté d'Hopium.

Conversion : L'Investisseur pourra demander que tout ou partie des OCA soient converties en actions Hopium au taux de conversion en vigueur, à tout moment, sur notification d'un avis de conversion. La conversion des OCA en actions nouvelles ou existantes d'Hopium sera obligatoire, au plus tard à l'échéance des OCA.

Parité de conversion des OCA : les OCA pourront être converties à la demande de leur porteur, à tout moment, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après :

N = Vn/P

Où

N : correspondant au nombre d'actions ordinaires nouvelles d'Hopium à émettre sur conversion d'une OCA ;

Vn : correspond à la valeur nominale de l'OCA (soit 10.000 euros) ;

P ou Prix de Conversion : correspond à (i) 100% du cours moyen pondéré par les volumes de l'action d'Hopium d'une journée de bourse choisie par l'Investisseur prise sur une période de 10 jours de bourse consécutifs précédant la réception de l'avis de conversion, publié par Bloomberg (le « Prix de Conversion Théorique »), (ii) étant précisé que P ne peut être inférieur à la valeur nominale d'une action d'Hopium à la date de conversion de la ou des OCA concernées.

Le Prix de Conversion Théorique sera déterminé par une troncature après quatre décimales.

Dans l'hypothèse où le Prix de Conversion Théorique serait inférieur à la valeur nominale d'une action Hopium et que les actions nouvelles émises sur conversion des OCA de la Tranche concernée seraient émises à un Prix de Conversion égal à la valeur nominale, Hopium s'est engagée à régler à l'Investisseur une commission complémentaire correspondant au montant de la créance détenue par l'Investisseur sur Hopium au titre de la conversion des OCA de ladite Tranche à la valeur nominale de l'action Hopium (la « Commission Complémentaire »).

Aucune Commission Complémentaire ne sera due par Hopium à l'Investisseur en cas de libération mixte des actions nouvelles sur conversion des OCA de la Tranche concernée pour partie en numéraire, que ce soit en espèces et/ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, à hauteur du Prix de Conversion Théorique payé par l'Investisseur, et pour l'autre partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes disponibles d'Hopium.

Le montant de la Commission Complémentaire sera calculé selon la formule ci-dessous :

(A/B – A/C)

Où :

« A » correspond au montant nominal des OCA faisant l'objet de la notification de conversion ;

« B » correspond au Prix de Conversion Théorique ;

« C » correspond à la valeur nominale d'une action Hopium ;

Le paiement de la Commission Complémentaire sera effectué dès que le nominal de l'action Hopium aura été réduit de manière à ce que le Prix de Conversion Théorique pour une conversion d'OCA soit supérieur à la valeur nominale d'une action Hopium, de la façon suivante :

l'Investisseur pourra payer le prix de souscription de toute Tranche par compensation avec la Commission Complémentaire jusqu'à ce que le montant total de la Commission Complémentaire ait été réglé par Hopium ;

l'Investisseur pourra demander à tout moment qu'il soit procédé au règlement de la Commission Complémentaire par Hopium, par voie d'émission d'une nouvelle Tranche d'OCA.

Cas de défaut :

un manquement significatif d'Hopium dans l'exécution régulière de l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat d'Emission qui, s'il est susceptible de remède, n'est pas réparé dans un délai de 30 jours à compter de la première des dates suivantes : (i) la date à laquelle Hopium a connaissance de ce manquement et (ii) la date à laquelle l'Investisseur notifie ce manquement à Hopium en demandant qu'il soit réparé ; le défaut d'Hopium d'émettre de nouvelles actions au profit de l'Investisseur conformément aux termes du Contrat d'Emission (par exemple en cas de livraison tardive des nouvelles actions à l'Investisseur), dans un délai de 5 jours de bourse suivant une date de conversion d'OCA, lorsque ce défaut est imputable au comportement ou à l'inaction d'Hopium ; le défaut d'Hopium de payer (a) la Commission Complémentaire, ou (b) toute autre somme due à l'Investisseur (ou à l'un de ses affiliés) ; le retrait de la cote des actions Hopium d'Euronext Growth Paris (sauf si ce retrait a pour objet une admission des actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris ou sur tout autre marché, étant précisé que, dans tous les cas, les actions ne pourront pas être retirées de la cote pendant plus de 5 jours de bourse) ; tout refus par les commissaires aux comptes d'Hopium de certifier les états financiers, qui n'est pas remédié dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle cette certification est demandée aux auditeurs ; la survenance d'un effet défavorable significatif ou d'un changement de contrôle ; le défaut d'Hopium de payer toute dette d'un montant supérieur à 200.000 € à son échéance ou à l'expiration de tout délai de grâce applicable, sauf si ce défaut (a) résulte d'une erreur de bonne foi corrigée avec diligence et sans délai, ou tout autre défaut d'Hopium, ou (b) s'il s'agit d'une dette raisonnablement contestée par Hopium ; le fait pour Hopium de suspendre volontairement ou de cesser substantiellement l'ensemble de ses activités, de liquider l'ensemble de ses actifs autrement que moyennant une contrepartie équitable ou dans des conditions de pleine concurrence, ou l'ouverture de toute procédure de faillite, de moratoire, d'insolvabilité ou procédure similaire (y compris « redressement judiciaire », « liquidation judiciaire », « mandat ad hoc », « conciliation », « procédure de sauvegarde ») par ou à l'encontre d'Hopium, non clôturée dans un délai de six (6) mois ; et le prononcé par une juridiction compétente d'une décision définitive, exécutoire et non susceptible de recours condamnant Hopium au paiement d'une somme supérieure à 200.000 €, lorsque Hopium ne s'en acquitte pas, n'en prévoit pas le paiement conformément à ses termes ou n'en obtient pas la suspension d'exécution dans un délai de 60 jours à compter de son prononcé, et n'interjette pas appel dans ce délai (ou dans tout délai plus long pendant lequel l'exécution serait suspendue) en obtenant la suspension de son exécution pendant la durée de cet appel.

Résiliation du financement en cas de défaut : En cas de survenance d'un cas de défaut (tel que listé ci-dessus) non remédié dans le délai imparti, l'Investisseur aura la faculté de demander la résiliation anticipée du contrat de financement. Si l'Investisseur fait usage de sa faculté de résiliation, les OCA en circulation à la date de résiliation seront automatiquement remboursées par la Société à un prix correspondant à 115% du montant nominal des OCA.

Rachat des OCA à l'initiative d'Hopium : les OCA pourront être rachetées par la Société, à tout moment, avec un préavis compris entre 30 et 60 jours, à un prix correspondant à 115% du montant nominal des OCA.

Conversion obligatoire : à l'échéance, les OCA non converties seront obligatoirement converties en actions Hopium sur la base d'une parité de conversion correspondant à 100% du cours moyen pondéré par les volumes de l'action calculé sur la période de 10 jours de bourse précédant la date d'échéance des OCA.

Négociabilité : Les OCA ne pourront être cédées par l'Investisseur sans l'accord préalable d'Hopium, sauf au profit d'affiliés de l'Investisseur.

Absence de cotation : Les OCA ne feront l'objet d'aucune demande de cotation sur un quelconque marché.

Frais d'émission des OCA :

Les frais de transaction suivants seront dus à l'Investisseur par Hopium :

3% du montant total de la part du financement de 12.000.000 € au titre du Financement du BFR et du Plan. Le paiement sera effectué par voie de compensation avec le prix de souscription des obligations convertibles des cinq premières Tranches, à parts égales de 20% par Tranche ; et

3% du montant de la part du financement au titre du Financement de la Croissance Externe d'un montant maximum de 15.000.000 €, payable à la date de tirage et calculé à due proportion du montant d'OCA effectivement souscrites par l'Investisseur.

Frais juridiques dus par Hopium à l'Investisseur ou son conseil : 25.000 € hors taxes.

Incidences de l'émission des OCA sur la participation dans le capital des actionnaires et sur la quote-part des capitaux propres revenant à chaque action

Situation financière de la Société

Données financières

Capital social au 18 mai 2026 : 597.106,19 euros

Nombre d'actions au 18 mai 2026 : 597.106.193

Résultat net au 31 décembre 2025 : 12.069.110 euros

Capitaux propres au 31 décembre 2025 : -16.699.448 euros

Etat des instruments dilutifs à la date du présent rapport

Incidence sur la dilution en cas de conversion de l'intégralité des 2.700 OCA à émettre (i) au titre des 12 Tranches BFR et (ii) des Tranches Acquisition

Calculs effectués sur la base d'une conversion des 2.700 OCA au VWAP retenu au 15 mai 2026 de 0,00827 €

Calculs effectués sur la base d'une conversion des 2.700 OCA au nominal de 0,001 €

Risques relatifs à la Société et à son activité

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, lesquels sont présentés dans le Rapport financier annuel 2025 publié le 30 avril 2025 et disponible sur le site Internet de la Société. La survenance de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Il n'a pas été identifié de risques majeurs nouveaux relatifs à la Société et son activité depuis la publication du Rapport financier annuel 2025.

Risques liés à l'émission des OCA

Risque de dilution des actionnaires de la Société

Dans la mesure où les actionnaires de la Société ne participeront pas à l'émission des actions nouvelles résultant de la conversion d'OCA, leur quote-part de capital et de droits de vote de la Société sera diminuée, et de manière potentiellement significative, en cas de conversion de tout ou partie des OCA. Les impacts de dilution sont décrits ci-dessus.

Risque en cas de non-réalisation de toutes les Tranches

Le montant total de l'émission d'OCA n'est pas garanti et dépendra notamment de l'approbation du Projet de Plan Modifié par le Tribunal des activités économiques de Paris et de la réalisation des conditions suspensives à la date d'émission de chaque Tranche prévue au titre du financement. Dans l'hypothèse où ces conditions suspensives ne seraient pas réalisées, et dans l'hypothèse où un financement alternatif ne pourrait être mis en place, la Société pourrait ne pas être en mesure de couvrir son besoin de financement et pourrait ainsi faire l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un plan de cession, ayant pour conséquence potentielle pour les actionnaires la perte totale de leur investissement.

Risque de volatilité et de liquidité des actions de la Société

L'émission des actions nouvelles provenant de la conversion des OCA et la cession des actions sous-jacentes sur le marché par l'Investisseur pourraient avoir une incidence négative sur le cours de l'action la Société et les volumes de transactions, pouvant potentiellement entraîner une certaine volatilité du cours de l'action de la Société.

Risque relatif à l'évolution du cours de bourse

L'Investisseur n'ayant pas vocation à rester durablement actionnaire de la Société, les cessions d'actions nouvelles émises sur conversion des OCA pourraient avoir un impact significativement défavorable sur le cours de l'action de la Société.

Risque de diminution de la valeur nominale de l'action

L'émission importante d'actions à la suite de la conversion des OCA est susceptible d'avoir un impact baissier sur le cours de bourse de la Société. Dans ce contexte, la Société pourrait devoir procéder à des réductions complémentaires de la valeur nominale des actions complémentaires à celle déjà décrite dans le présent communiqué.

Risque lié à la mise en œuvre des éventuelles clauses de pénalité ou d'indemnité

Hopium s'est engagée à verser une indemnité compensatrice à l'Investisseur en cas de conversion des OCA à la valeur nominale ou inférieure.

Dans l'hypothèse où le Prix de Conversion Théorique serait inférieur à la valeur nominale d'une action Hopium et que les actions nouvelles émises sur conversion des OCA de la Tranche concernée seraient émises à un Prix de Conversion égal à la valeur nominale, Hopium s'est engagée à régler à l'Investisseur une Commission Complémentaire. En conséquence, le montant des pénalités dues est susceptible de dépasser le montant du financement global initialement communiqué.

Toutefois, aucune Commission Complémentaire ne sera due par Hopium à l'Investisseur en cas de libération mixte des actions nouvelles sur conversion des OCA de la Tranche concernée pour partie en numéraire, que ce soit en espèces et/ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, à hauteur du Prix de Conversion Théorique payé par l'Investisseur, et pour l'autre partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes disponibles d'Hopium

En outre, en cas de rachat des OCA à l'initiative d'Hopium, les OCA pourront être rachetées par la Société à un prix correspondant à 115% du montant nominal des OCA, ce qui aurait pour effet de réduire l'effet dilutif pour les actionnaires mais d'augmenter le coût financier du financement à hauteur du montant cumulé des OCA ainsi rachetées.

Absence de prospectus

Cette opération ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagée dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, Hopium vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaine d'expertise du secteur.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

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Contact :

Relations investisseurs/Presse

Jérôme Gacoin

hopium@aelium.fr

[1] Il est précisé que, dans le jugement d'arrêté du Plan de Redressement du 21 mars 2025, seule l'inaliénabilité des actifs incorporels de la Société a été ordonnée par le Tribunal.

[2] Evénement ayant un impact matériel et négatif sur les activités, la situation financière ou les perspectives de la Société ou de ses affiliés, ou empêchant la Société d'exécuter ses obligations contractuelles, entraînant ou susceptible d'entraîner un impact négatif net sur la situation financière ou les actifs de la Société (hors incorporels et écarts d'acquisition) supérieur à 500.000 euros.