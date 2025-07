HOPIUM : HOPIUM participe aux Journées Hydrogène dans les territoires 2025 à Lyon

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 2 juillet 2025 – 8h30

Hopium participe aux Journées Hydrogène dans les territoires 2025 à Lyon

Saint-Bonnet-de-Mure, le 2 juillet 2025 à 8h30 – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce sa présence aux Journées Hydrogène dans les territoires qui se déroulent actuellement à l'Hôtel de Région de Lyon.

Un temps fort pour l'écosystème hydrogène français

Organisée par France Hydrogène , en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes , cette 12 ème édition réunit les collectivités, industriels, institutions et porteurs de projets engagés dans le développement de l'hydrogène sur l'ensemble du territoire.

Ce congrès national de l'hydrogène, qui se tient chaque année dans un territoire différent, a pour objectifs de favoriser les échanges et créer des synergies afin d'unir les forces des acteurs territoriaux du secteur.

Les équipes d'Hopium seront sur place les 1 er et 2 juillet pour présenter les dernières avancées technologiques de la pile à combustible d'Hopium (100 kW et 200 kW) aux différents participants de cet évènement et échanger avec les décideurs publics, opérateurs industriels, clients potentiels et partenaires engagés dans la décarbonation des mobilités et des infrastructures.

À travers sa participation, Hopium réaffirme son ambition de contribuer à la structuration d'une filière hydrogène française, innovante et souveraine , en lien étroit avec les dynamiques territoriales.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

